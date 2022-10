Orlando Ribeiro reconhece superioridade do Corinthians: ‘Santos errou mais’

O técnico Orlando Ribeiro reconheceu a superioridade do Corinthians no clássico deste sábado à noite na Vila Belmiro, que teve a vitória do time visitante, por 1 a 0, gol de Roger Guedes, aos 43 minutos do segundo tempo.

“Clássico é decidido nos detalhes. O Santos errou mais e por isso a vitória foi do Corinthians”, disse o treinador santista, em entrevista coletiva. Segundo o treinador, que está no cargo interinamente, um dos erros foi não conter o avanço de Roger Guedes no lance do gol corintiano.

“Sabemos que ele (Roger Guedes) é um jogador diferenciado. Em um dos poucos lances nos quais ele levou vantagem, saiu o gol. Um jogador como ele não pode levar vantagem”, afirmou Orlando Ribeiro.

Róger Guedes marcou o gol que garantiu o triunfo do Corinthians no clássico.

O fato de o time ter tido a expulsão de Lucas Barbosa no início do segundo tempo não foi apontada pelo treinador como uma causa da derrota. “O time desestabilizou por no máximo cinco minutos, depois retomou o equilíbrio.”

Com 43 pontos, o Santos vai terminar a 33ª rodada na 12ª colocação no Brasileirão, pois não poderá ser ultrapassado no complemento da rodada. O time permanece dois pontos atrás do América-MG, oitavo colocado, e por enquanto o dono da última vaga para a disputa da Copa Libertadores em 2023.