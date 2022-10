Orlando Ribeiro vai ter 2 desfalques e 2 reforços no Santos diante do Flamengo

O técnico Orlando Ribeiro vai ter dois desfalques e dois reforços para escalar o time do Santos para a partida contra o Flamengo, terça-feira, às 21h45, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lucas Braga, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido diante do Corinthians, e Lucas Barbosa, expulso no clássico da Vila Belmiro, estão fora da partida.

Leia também Orlando Ribeiro reconhece superioridade do Corinthians: ‘Santos errou mais’

Já o zagueiro Bauermann poderá retornar após cumprir suspensão. Ele poderá ter a companhia na zaga de Maicon, recuperado de lesão na coxa direita. Ele participou dos treinos durante toda a semana e deverá ter sua escalação definida após o treino de segunda-feira.

Eduardo Bauermann está de volta ao Santos após cumprir suspensão.

Com 43 pontos, o Santos vai terminar a 33ª rodada na 12ª colocação no Brasileirão, pois não poderá ser ultrapassado no complemento da rodada. O time permanece dois pontos atrás do América-MG, oitavo colocado, e por enquanto o dono da última vaga para a disputa da Copa Libertadores em 2023.