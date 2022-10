Orlando Ribeiro vincula permanência no Santos com boa atuação contra Corinthians

Um bom desempenho do time do Santos contra o Corinthians, sábado, às 19 horas, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, deverá garantir a permanência do técnico Orlando Ribeiro no comando do Santos em 2023. A revelação foi feita pelo próprio técnico, que está interinamente no cargo até o fim do ano.

“O fator de ficar ou sair ainda está um pouco longe, mas depende do jogo com o Corinthians. Vamos nos preparar bem para este jogo durante a semana e ver o que vai acontecer”, disse Orlando Ribeiro, que não poderá contar com o zagueiro Bauermann, suspeito com o terceiro cartão amarelo. Outro que pode ser desfalque é o atacante Marcos Leonardo, substituído contra o Red Bull Bragantino por causa de uma pancada nas costas.

“Vamos ver como o Marcos Leonardo reage. Também saberemos do departamento médico das condições de Maicon, que está em recuperação”, afirmou o treinador, que não descartou a possibilidade de fazer mais alterações na equipe. “Sempre procuramos preparar a equipe conforme o adversário. Vamos analisar o Corinthians e ver o que é preciso ser feito.”

Santos derrota RB Bragantino e segue sonhando com Libertadores.

Com duas vitórias consecutivas, o Santos alcançou os 43 pontos, em 11º lugar e luta para alcançar pelo menos a oitava colocação, que vai garantir ao time pelo menos a disputa da fase preliminar da Copa Libertadores.