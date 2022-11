Australianos lamentam erros contra a França e buscam a vitória contra a Tunísia

Publicidade

Assim que acabou a partida de estreia da Austrália contra a França, o sentimento geral, entre jogadores e comissão técnica era de que uma grande oportunidade de fazer história em uma Copa do Mundo, havia sido desperdiçada. A equipe, que chegou a estar na frente do placar. cometeu erros demais e acabou levando uma goleada.

“Contra uma equipe com tanta qualidade, como a França, é preciso não desperdiçar chances de gol e não cometer erros na defesa”, disse o atacante Jackson Irvine, autor do solitário gol australiano.”Sem falar que levamos falta de sorte, naquela bola que bateu na trave, no final do primeiro tempo “, lamenta ele. ”Um gol nosso naquela altura poderia deixar o ritmo do jogo diferente “.

Para o técnico australiano, Graham Arnold a explicação para as falhas do seu time se devem à enorme diferença entre os dois times.”Os franceses são uma equipe fisicamente mais robusta e mais rápida do que a nossa”, disse Arnold. “É difícil parar um jogador tão rápido como Mbappé”.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Segundo ele, apesar de seu tine tentar segurar o resultado, não houve possibilidade “Nossos rapazes deram o que podiam, mas não deu”,

Se resta um consolo para a,seleção da Austrália, é que apesar da goleada sofrida na estreia e do saldo de gols com três gols negativos, com o empate entre Dinamarca e Tunísia, ela ainda depende de suas próprias forças para conseguir a classificação para as oitavas-de-final. E é essa pequena possibilidade que motiva o time a continuar sonhando.

“A partir de amanhã, vamos analisar os erros que cometemos contra a França e treinar muito para fazermos um jogo melhor contra a Tunísia”.