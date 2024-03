Osasuna x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Real Madrid joga neste sábado sua última partida antes da pausa no calendário para a Data Fifa de março. O time dirigido pelo técnico Carlo Ancelotti enfrenta o Osasuna, a partir das 12h15 (horário de Brasília), no Estádio Reyno de Navarra, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Esapanhol. Líder, com 69 pontos, o time merengue tem sete pontos a mais que o vice-líder Girona e marcou 60 gols em 28 partidas disputadas até aqui, além de ter sofrido apenas 18.

“É um jogo muito importante que exigirá muito de nós”, disse Ancelotti, que conta com Vini Jr. em ótima fase. O brasileiro tem quatro gols nos últimos três jogos e é o artilheiro da equipe em 2024, com 10 gols. O Osasuna encara, portanto, uma missão difícil. Com um histórico de 10 vitórias, seis empates e 12 derrotas, está na parte intermediária da tabela, com 36 pontos, em décimo lugar.

Osasuna e Real Madrid se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Espanhol Foto: Arte/Estadão

OSASUNA X REAL MADRID: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ESPANHOL

DATA: 16/03 (sábado)

16/03 (sábado) HORÁRIO: 12h15 (horário de Brasília).

12h15 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, Espanha.

ONDE ASSISTIR OSASUNA X REAL MADRID AO VIVO

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE OSASUNA X REAL MADRID

OSASUNA: Sergio Herrera; Unai García, Catena, Herrando e Jesus Areso; Moncayola, Lucas Torró e Moi Gómez; Mojica, Ruben García e Budimir. Técnico : Jagoba Arrasate.

Sergio Herrera; Unai García, Catena, Herrando e Jesus Areso; Moncayola, Lucas Torró e Moi Gómez; Mojica, Ruben García e Budimir. : Jagoba Arrasate. REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho e Mendy; Modric, Tchouaméni e Fede Valverde; Brahim Díaz, Rodrygo e Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.

