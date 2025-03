Oscar apoia Luighi antes de Choque-Rei e critica grama sintética: ‘Os jogadores estão sofrendo’

Antes de tudo, o camisa 8 prestou apoio a Luighi, do Palmeiras, vítima de racismo no Paraguai, em partida pela Libertadores sub-20. “Sobre o que aconteceu com o jogador do Palmeiras. Estamos com esse apoio. Espero que sejam punidos, que algo possa acontecer com as pessoas que fizeram esse ato de racismo”, abriu a entrevista coletiva no CT da Barra Funda, nesta sexta-feira.

O clássico, que será na segunda-feira, foi motivo de incômodo para a direção tricolor, que queria que o jogo fosse no sábado. Na data, porém, o Allianz Parque recebe um show. Na primeira fase, Oscar entrou nos dois jogos do São Paulo em gramado sintético, incluindo no estádio palmeirense, e no Pacaembu, contra a Portuguesa, mas pouco participou.