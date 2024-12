O atacante Oscar fez na última terça-feira, 3, seu último jogo pelo Shanghai Port, da China. Na partida que terminou em 1 a 1 contra o Gwangju pela Champions League da Ásia o brasileiro não poupou as lágrimas e caiu no choro em sua despedida após oito temporadas no clube. Com o fim do contrato o atacante está livre no mercado.

O atacante começou a carreira no São Paulo, em 2008, onde ficou por dois anos até se transferir para o Internacional em 2010. No clube gaúcho Oscar também jogou duas temporadas até ser vendido para o Chelsea, em 2012. O brasileiro ficou no clube inglês até 2016, quando foi para o futebol chinês jogar no Shanghai Port.

Oscar, ex Inter e São Paulo, se emociona em despedida do Shanghai Port após oito anos Foto: Divulgação/Instagram @oscar_emboaba

O jornal espanhol Marca registrou a saída do atacante do Shanghai Port. "Oscar, o último sobrevivente da 'bolha' deixa a China", definiu o jornal, relembrando o boom de jogadores que se transferiram para o futebol chinês na época, em movimento semelhante ao que ocorre agora com as transferências para o futebol árabe. O jogador tem feito uma série de posts nas redes sociais em agradecimento ao clube, do qual sempre foi um dos destaques desde sua chegada. Oscar ainda não revelou seu próximo destino, mas no início do ano o Internacional demonstrou interesse em ter o atacante, que afirmou que iria cumprir seu contrato até o fim.