Oscar vai virar volante? Atletas e treinadores elogiam posicionamento do jogador do São Paulo

Apesar da derrota para o Palmeiras e a eliminação no Campeonato Paulista, o São Paulo entende que fez um bom jogo diante do rival, no Allianz Parque. Muito disso é atribuído ao time escalado pelo técnico Luis Zubeldía, com Oscar recuado e posicionado ao lado de Alisson, como um segundo volante.

PUBLICIDADE No começo da partida, inclusive, isso confundiu a marcação palmeirense. Os jogadores de Abel Ferreira pressionavam Oscar na saída de bola e permitiram que Lucas tivesse mais liberdade para arrancadas. O Palmeiras até ajustou o time, o que dificultou a criação são-paulina. Ainda assim, Oscar e Alisson eram os responsáveis pelo começo da construção. “É um jogador que, além de ter qualidade com a bola, contribui sem a posse, ocupa bem os espaços. Fizemos boa partida como equipe. Fico feliz de poder jogar ao lado dele”, disse o camisa 25 sobre seu “novo parceiro”.

Contra o Palmeiras, Oscar foi escalado mais recuado, como volante. Foto: Alex Silva/Estadão

Quem também agradeceu foi Lucas Moura. Muito visado por faltas na semifinal, o camisa 7 pôde flutuar mais por diferentes regiões do meio de campo e até se aproximar de Calleri. “O Oscar é um jogador de muita qualidade. Ele está acostumado com a posição de volante, domina bem. A entrada do Luciano deu mais chegada no ataque. O sistema fica o mesmo, com o quarteto. Não tenho problema. Prefiro a função (centralizada), fico mais à vontade, com liberdade no meio, não fico preso na ponta. Fico mais próximo do Calleri. Vamos aprimorar ainda mais”, projeta.

Zubeldía lamentou que as poucas chances criadas não foram aproveitadas. Entretanto, ele pontuou que a participação de Oscar recuado foi importante para manter o São Paulo com posse de bola e incomodar o oponente.

“Apesar de não ter muitas situações claras, acredito que fizemos um bom trabalho. Tratamos de nos impor em todos os jogos. Contra um adversário difícil (Palmeiras), sempre estivemos no jogo”, avaliou o técnico argentino.

Até mesmo Abel Ferreira, do Palmeiras, comentou a mudança. “Prefiro dar os parabéns ao São Paulo pelo que fez, com Oscar, Alisson, Luciano e Lucas. Não criaram muito perigo, mas tiveram muito a bola, nos criou um desconforto, nos criou uma intranquilidade pela posse de bola”, elogiou.

O São Paulo agora tem duas semanas livres para treinamentos até a estreia no Brasileirão. O time começa a jornada no campeonato nacional diante do Sport, no MorumBis, dia 30, às 16h.