Otero deve desfalcar o Santos no Paulistão para ver nascimento dos filhos nos EUA

Autor de um golaço de voleio na vitória do Santos sobre o Botafogo de Ribeirão Preto por 1 a 0, o meio-campista Rómulo Otero deve desfalcar o time na próxima partida pelo Campeonato Paulista. Isso porque ele está prestes a se tornar pai de gêmeos e foi liberado para viajar a Miami, nos Estados Unidos, para acompanhar o nascimento. Inclusive, o venezuelano dedicou o primeiro gol com a camisa santista aos bebês Bless e Luna.

PUBLICIDADE “É bom começar com o pé direito. Sabemos que o elenco está começando e se conhecendo. Tivemos uma boa pré-temporada. É um grupo muito leve e unido que está trabalhando muito. Vamos precisar muito do apoio da torcida, igual hoje. (O gol) é para meus filhos, que ainda não nasceram, vão nascer dia 22 de janeiro. Estou indo para os EUA para vê-los”, disse à CazéTV após a partida. Otero, que estampou o número 22 no uniforme em homenagem aos gêmeos, perderá parte da preparação para os próximos dois jogos pelo Paulistão. Por isso, tornou-se dúvida para o técnico Fábio Carille. Vale lembrar que o Santos volta a campo na quinta-feira, dia 25, diante da Ponte Preta, na Vila Belmiro. E no dia 28, o adversário da vez é o rival Palmeiras, no Allianz Parque.

Comemoração do gol de Otero, do Santos, marcado sobre o Botafogo-SP na estreia pelo Campeonato Paulista. Foto: Cleber Valera/Agencia F8/Gazeta Press

“Estou muito feliz, mas o mais importante é o time, o grupo inteiro. Sabemos a grandeza do Santos e a responsabilidade que temos em fazê-lo voltar à Série A. Esse troféu é de todos”, completou o meia, eleito o craque do jogo pela equipe de transmissão.

No confronto deste sábado, que marcou sua estreia pelo Santos, Otero saiu do banco para, aos 27 minutos, aproveitar um ótimo lançamento de Giuliano na grande área. Ele matou no peito e finalizou com um lindo voleio que abriu o placar para o Alvinegro da Baixada.

Após o gol, o Botafogo partiu para cima em busca do empate. Os donos da casa aplicaram uma blitz no Santos, que reforçou a marcação com o remanescente Tomás Rincón. O time santista soube sofrer e segurou o resultado positivo até o apito final.