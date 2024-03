Özil surpreende Cristiano Ronaldo com treino de musculação; veja vídeo

O ex-jogador alemão Mesut Özil se aposentou dos gramados há um ano, mas segue preocupado em manter a boa forma física. Aos 35 anos, o ex-meia publicou nas redes sociais um vídeo treinando musculação (veja acima) e surpreendeu até o atacante Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr e da seleção portuguesa.

Ozil se aposentou do futebol em 2023. Foto: Mesut Ozil via Instagram

PUBLICIDADE “Nada mal, irmão”, disse Ronaldo em comentário. Outra personalidade do futebol a se impressionar com o vídeo foi o ex-jogador Zé Roberto, que descreveu Özil como uma “máquina”. Enquanto atleta, Özil não se destacava apenas por manter boa forma física. O ex-meia ganhou manchetes pela primeira vez por brilhar no alemão Werder Bremen após ser revelado pelo Schalke 04.

Da Alemanha, Özil partiu para o Real Madrid, em 2010, e foi um dos principais jogadores da era José Mourinho no clube. Na equipe madrilenha, o alemão atuou ao lado de Benzema, Cristiano Ronaldo e Kaká.

Ozil saiu de Madri para Londres, onde defendeu o Arsenal, em 2013, e ficou no time até 2021. O ex-meia figurou entre os destaques do futebol inglês no período e chegou a ser também uma das peças fundamentais da seleção alemã, o que coroava o auge da carreira do então jogador.

Do Arsenal, Özil rumou para a Turquia para vestir a camisa do Fenerbahçe. Após uma temporada e meia, foi para o Istambul Basaksehir, onde decidiu pendurar as chuteiras por sofrer com série de lesões.