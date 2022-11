Pablo Maia lamenta desatenção e cobra foco: ‘Tomamos três gols e ficou difícil’

Publicidade

Depois de um primeiro tempo onde O São Paulo conseguiu abrir a vantagem de 1 a 0 contra o Fluminense, em pleno Maracanã, o jogador Pablo Maia cobrou mais atenção da equipe na derrota deste sábado por 3 a 1.

“Fizemos um bom primeiro tempo, conseguimos fazer o nosso jogo e a partida estava sob controle. Mas fomos infelizes no início do segundo tempo, tomamos três gols e fica muito difícil”, comentou o volante após a partida.

Leia também Na despedida de Piqué, Barcelona vence Almería e assume a liderança do Espanhol

A reação do Fluminense foi comandada pelo faro de gol do centroavante argentino Cano. Ele marcou três vezes em um intervalo de 13 minutos e determinou o revés da equipe paulista. Luciano, ainda na etapa inicial, fez o único gol são-paulino na partida.

São Paulo depende do restante da rodada para saber se pode ainda sonhar com Libertadores

Com 51 pontos, o São Paulo agora aguarda a definição da rodada do final de semana para saber a sua real situação no Campeonato Brasileiro.

Já pensando na rodada do meio de semana, Pablo Maia pede uma reação imediata para que o sonho de disputar a Libertadores no ano que vem continue de pé.

“Temos um jogo importante dentro de casa contra o Internacional. Vamos conversar, analisar os erros que cometemos e focar agora no nosso jogo contra eles (Inter). Vamos dar o nosso melhor e sair com a vitória lá no Morumbi”, comentou o jogador.

Continua após a publicidade

O São Paulo encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro jogando como visitante. O time do técnico Rogério Ceni enfrenta o Goiás, no estádio da Serrinha, pela última rodada da competição.