Marí detalha cenas de terror após ser esfaqueado: ‘Vi uma pessoa morrer na minha frente’

O zagueiro Pablo Marí, ex-Flamengo, contou as cenas assustadoras que passou ao ser uma das cinco vítimas de um ataque a facas em uma unidade do Carrefour, na cidade de Assego, nos arredores de Milão, na Itália, nesta quinta-feira. O defensor espanhol sofreu ferimentos nas costas e foi hospitalizado.

“Hoje, eu tive sorte, porque vi uma pessoa morrer na minha frente”, disse ao jornal Gazzetta dello Sport.

Marí também relatou que estava no local acompanhado da mulher empurrando o carrinho de bebê com seu filho quando sentiu uma forte dor nas costas. Depois, o jogador viu o autor do ataque acertar uma facada no pescoço de outra vítima.

Um policial ocupa o local de um ataque a facadas que feriu várias pessoas em um shopping em Milão. O zagueiro Pablo Marí, ex-Flamengo, foi uma das vítimas. Foto: REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Internado no hospital Niguarda, em Milão, no final da tarde, o zagueiro do Monza permaneceu consciente a caminho do pronto-socorro, acompanhado de sua esposa em uma ambulância. O presidente do Monza, Adriano Galliani, e o técnico da equipe, Raffaelle Palladino, também estiveram no hospital e conversaram com o defensor.

“Pablo é um cara incrível. Ele teve força para brincar, me dizendo que na segunda-feira ele estará em campo”, disse Galliani.

De acordo com as autoridades italianas, um operador de caixa morreu. Duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas a um hospital.

O autor do ataque é um italiano de 46 anos, que sofre de transtornos mentais. Ele foi detido pela polícia local. Segundo os investigadores, um ato terrorista está descartado. A motivação do ataque ainda é desconhecida. A faca usada na ação estava na prateleira do mercado.

O Flamengo e o Arsenal, seus ex-clubes, se pronunciaram nas redes sociais, lamentando o episódio e desejando uma pronta recuperação ao zagueiro.