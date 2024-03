Pacaembu recebe instalação de gramado sintético; confira imagens

Quase três anos após o inícios das obras de modernização, o Pacaembu recebeu nos últimos dias o tão esperado gramado onde serão disputadas as partidas da nova era do tradicional estádio paulistano. Trata-se de um campo sintético produzido nos Estados Unidos, cujo material é composto por cortiça manufaturada. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pelo Estadão. De acordo com a Allegra Pacaembu, concessionária detentora da outorga do complexo, a previsão é de reabrir o estádio em julho deste ano.

O gramado da “Mercado Livre Arena Pacaembu”, como o estádio será chamado por 30 anos após a venda dos naming rights à gigante varejista por mais R$ 1 bilhão, foi produzido com um composto de cortiça manufaturada. De acordo com a concessionária, a escolha se deu pelo fato de o material se adequar melhor às condições de temperatura em São Paulo.

Vale lembrar que o Allianz Parque, casa do Palmeiras, está interditada para troca do gramado sintético após o termoplástico utilizado na composição do campo derreter com o forte calor na cidade. A cortiça é o mesmo material utilizado no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, do Botafogo.

Pacaembu recebeu gramado sintético nos últimos dias. Campo é composto por material de cortiça. Foto: Divulgação/Allegra Pacaembu

“Nosso tão esperado gramado está sendo instalado e agora atende aos mais altos padrões de qualidade, incluindo jogabilidade, baixa abrasividade, durabilidade e resistência, promovendo versatilidade. Além disso, possui certificações da Fifa.”, escreveu a conta oficial da Mercado Livre Arena Pacaembu em publicação nas redes sociais, nesta sexta-feira, dia 15.

PUBLICIDADE A Allegra Pacaembu passou a operar o espaço em janeiro de 2020, mas as obras só começaram em junho de 2021. A empresa estipulou que o estádio seria reinaugurado em 25 de janeiro deste ano, aniversário de São Paulo e tradicional data em que é disputada a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A decisão de mandar a partida entre Corinthians e Cruzeiro na Neo Química Arena, vencida por 1 a 0 pelo time alvinegro, aconteceu às vésperas do jogo, após ser constatado que o local ainda não estava pronto para receber o público.

O Pacaembu planeja receber ao menos 20 partidas de futebol e 80 apresentações musicais ao ano. Está nos planos dos administradores do estádio resgatar a vocação de o local ser um complexo de cultura e lazer, além de ampliar a exploração comercial do espaço. A concessionária promete fazer do complexo esportivo um lugar “democrático e plural” da cidade.

Após quase três anos de obras, Pacaembu recebeu instalação de gramado sintético. Foto: Divulgação/Allegra Pacaembu

A principal mudança física no Pacaembu foi a demolição do tobogã, tradicional setor popular que ficava atrás de um dos gols. Em seu lugar, foi construído um prédio comercial de cinco andares e quatro subsolos, que abrigará um centro de convenções e eventos, além de um estacionamento. O térreo terá um espaço ao ar livre com vista para o gramado, praça interna de convivência com restaurantes, cafés e serviços, conectando as ruas ao redor do complexo.

A Allegra também pôs abaixo as arquibancadas leste e oeste, mas garante que, ao fim da reforma, elas terão a mesma geometria das originais. Serão construídos banheiros, bares e restaurantes sob as novas estruturas. Debaixo do setor laranja haverá uma arena de eSports com capacidade para 2 mil pessoas e um restaurante com 400 cadeiras VIPs. Do outro lado, onde ficavam as cadeiras numeradas, no setor manga, haverá camarotes.