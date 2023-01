Pachuca faz série de homenagens a Pelé e inaugura trono em seu estádio no México

Em mais uma série de homenagens a Pelé, o Pachuca, clube mexicano, inaugurou um trono em alusão ao Rei do Futebol em seu Estádio Hidalgo. Além disso, no confronto com o Puebla, os jogadores entraram em capo com a camisa amarela da seleção brasileira com o número 10, semelhante ao modelo utilizado na Copa do Mundo de 1970.

A homenagem póstuma ao Rei do Futebol, falecido no último dia 29 de dezembro, foi feita pelo presidente do clube, Jesús Martínez, e pelos jogadores. O trono está localizado logo abaixo do camarote, onde os membros da Fifa são recepcionados no Estádio.

Jogadores do Pachuca entraram em campo com uniformes da seleção brasileira, em alusão a Pelé. Foto: David Martínez Pelcastre/EFE

Antes da estreia do Pachuca na temporada, o brasileiro recebeu uma série de homenagens. Cerca de uma hora antes do início da partida, momentos da carreira de Pelé foram projetados no céu do estádio por meio do uso de drones. Balões brancos também foram lançados pela torcida, além de um minuto de silêncio ter sido respeitado.

O trono permanente, localizado na tribuna de honra do estádio, se assemelha aos utilizados por membros da realeza e conta com a assinatura de Pelé em sua estrutura. A série de homenagens feitas pelo Pachuca se justifica pela importância que o jogador teve no clube mexicano. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o clube agradece a Pelé. “Em cada canto de nossa instituição, você deixou sua luz e sua magia para sempre.”

✨ | Dejaste tu legado en cada rincón de nuestra institución:



¡Aquí vivirás por siempre, O Rei Pelé! 🔟⚽️👑#PorSiemprePelé pic.twitter.com/fHs5y31bP6 — Club Pachuca 🌟 (@Tuzos) January 10, 2023

Durante o velório de Pelé, realizado na última semana em Santos, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, fez um pedido para que todos os países-membros da entidade batizassem ao menos um estádio em cada país em homenagem ao Rei do Futebol. Até o momento, Cabo Verde, Timor Leste e Colômbia aderiram ao movimento.