Padrinho de Dudu acusado de golpe de R$ 22 milhões tem prisão decretada por não pagar pensão

Thiago Soubhia Donda, ex-assessor e padrinho de casamento de Dudu, acusado de aplicar um golpe financeiro no jogador do Palmeiras em mais de R$ 22 milhões, teve seu mandado de prisão decretado em agosto pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), mas continua foragido. Este, no entanto, não é o único processo a que responde, nem o único mandado: no mesmo mês, a Justiça já havia decretado a prisão temporária de Donda pelo não pagamento de pensão alimentícia.

PUBLICIDADE O processo corre em segredo de Justiça, na 1ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Campinas. O mandado de prisão foi expedido no último dia 5 de agosto. A defesa, liderada pelo advogado Wellington Vieira Martins Junior, informou que vai recorrer da decisão. Procurado pela reportagem, o advogado classificou a decisão como “lamentável”. “O mandado demonstra, claramente, a incapacidade financeira do Thiago pra arcar com esse compromisso (pensão alimentícia), que pra ele é primordial. Isso só vem reforçar o fato de que não se beneficiou de qualquer desvio de valor, pois do contrário, jamais deixaria de pagar pensão alimentícia aos filhos, tendo em sua conta R$ 22 milhões. Essa situação mostra claramente o absurdo dessa acusação de desvio de valores”, alega a defesa. Donda tem dois filhos – Enzo e Lorena.

Dudu e Thiago Donda Foto: Arquivo pessoal

O documento cita sete possíveis endereços em que o padrinho de Dudu poderia ser encontrado – seis destes na cidade de São Paulo e um em Campinas. Diferentemente do caso Dudu, em que a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva de cinco dias, este pede a reclusão de Thiago por dois meses (60 dias), até que o valor em débito fosse liquidado. O empresário continua foragido. As informações divulgadas primeiro pelo Uol e confirmadas pelo Estadão.

Caso Dudu

Em baixa nesta temporada, Dudu, atacante do Palmeiras, foi vítima de um golpe financeiro por Thiago Soubhia Donda, ex-assessor, amigo e padrinho de casamento do jogador. O Estadão revelou que a polícia cumpriu na última segunda-feira, 9, dois mandados de prisão contra Donda e Joelson Aguilar dos Santos, ex-gerente da agência do Bradesco em São Paulo que teria facilitado o golpe do qual foi vítima o atleta. A investigação aponta que eles articularam juntos o crime.

Joelson foi preso preventivamente. Já Donda não foi encontrado e continua foragido. A assessoria de imprensa de Dudu informou que o caso está sendo conduzido por sua equipe jurídica, liderada pelos advogados Adriana Cury e Cid Vieira. “Os advogados acreditam que as ordens de prisão de Thiago Donda, ex-assessor pessoal do jogador, e Joelson Aguilar dos Santos, ex-gerente do Banco Bradesco e responsável pelas contas bancárias do atleta, na época dos acontecimentos, são reflexo direto do que o inquérito policial apurou até o momento”, diz a nota enviada à reportagem.

O caso veio à tona em fevereiro. No ano passado, a defesa de Dudu solicitou a instauração de inquérito no 15º Distrito Policial de São Paulo, que começou, então, a investigar as partes denunciadas. No centro da denúncia está Thiago Donda, amigo por anos de Dudu e uma das pessoas em quem o jogador mais confiava. Após a ação, o atleta cortou relação com o seu ex-assessor e desfez a amizade de mais de uma década.

Publicidade

A denúncia aponta que Thiago usou fichas bancárias com assinatura falsas de Dudu para desviar mensalmente dinheiro de uma conta no banco Bradesco em que o atacante recebia do Palmeiras os direitos de imagem, que, por lei, podem corresponder a até 40% do salário total de um jogador de futebol.

Dudu suspeita que Thiago desviava dinheiro de uma de suas contas desde 2015, ano em que o atleta se transferiu do Grêmio ao Palmeiras e contratou os serviços do assessor para lhe ajudar nas tarefas do dia a dia. Segundo a acusação, Thiago foi ganhando a lealdade e confiança do jogador e passou a ter acesso às finanças do atacante e a movimentar as contas bancárias do atleta sem ele saber.

Além disso, Thiago atuou com a ajuda do gerente de uma agência do Bradesco em que Dudu mantinha conta e de um funcionário do 19º Cartório de Registro Civil de São Paulo, no bairro de Perdizes. Na investigação, Joelson é citado como responsável pela transferência de carro registrado no nome da empresa de Dudu e transferido com assinatura falsa, sem anuência do atacante. O funcionário do cartório não foi atuado neste primeiro momento. Como o inquérito não foi fechado, ele ainda poder ser incluído, caso a Justiça entenda dessa forma.

Fraudes constatadas pelos advogados de Dudu