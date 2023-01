Pai de Neymar afirma que filho não vai ao velório de Pelé e se irrita com perguntas

Neymar da Silva Santos, pai de Neymar, afirmou no início da tarde desta segunda-feira que o filho não irá ao velório de Pelé, que começou às 10h na Vila Belmiro e se estenderá até o mesmo horário da terça-feira.

O pai de Neymar falou brevemente com a imprensa em frente a um dos portões do estádio e explicou que o Paris Saint-Germain não liberou o atacante para dar o último adeus na cerimônia em Santos. “Não, não, não consegue”, disse Neymar pai ao ser perguntado se o filho estaria na cerimônia.

No começo da conversa com os jornalistas, ele mostrou irritação ao ser questionado sobre a presença do jogador na solenidade. “Vamos falar de Neymar hoje?”, perguntou, irritado.

O pai de Neymar foi o representante do atleta no velório do Rei do Futebol. “Meu filho pediu para que eu estivesse aqui no lugar dele e trouxesse apoio à família”, disse. “Nós não perdemos só o atleta, perdemos o Edson Arantes. O Pelé foi inspiração para todos nós”, completou o pai do camisa 10 do PSG. “A gente perde muito, mas ele inspirou tanto gente e inspirou o esporte.”

O último contato de Neymar com Pelé foi por telefone, segundo o pai do atacante. Ninguém da família foi ao hospital Albert Einstein, onde o Rei ficou internado durante um mês antes de ser confirmada a sua morte na última quinta-feira, 29, vítima de complicações de um câncer de cólon contra o qual lutou por mais de um ano.

Existia muita expectativa em relação à vinda de Neymar ao velório de Pelé. Mas o atleta, mesmo suspenso da última partida, ficou treinando com o time em Paris. A imprensa francesa afirmou que o atacante Mbappé deve vir à cerimônia em Santos.

Como Galvão Bueno, Romário e outras personalidades, a família de Neymar, porém, enviou uma coroa de flores ao Rei do Futebol, que será enterrado na terça-feira no Memorial Necrópole Ecumênica, homologado no livro dos recordes como o cemitério mais alto do mundo. Real Madrid, Santos, Palmeiras, CBF e COB foram algumas das instituições que também enviaram coroas ao velório do maior jogador de todos os tempos.

Personalidades do esporte e autoridades, como Gianni Infantino, presidente da Fifa, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, estiveram na Vila Belmiro para se despedir de Pelé. É esperado que o presidente Lula também esteja na cerimônia.

Terminado o velório na Vila Belmiro, o corpo será levado em cortejo fúnebre até o canal 6 (Avenida Joaquim Montenegro) onde mora a mãe de Pelé, Celeste Arantes, com o trajeto feito na ida pelo canal 2 e praia e retorno pela praia até o Canal 1, até chegar ao Memorial Necrópole Ecumênica, para o sepultamento, reservado a familiares.

A previsão é de que o corpo chegue ao cemitério às 12h e a cerimônia comece às 14h. Ele será enterrado no mausoléu que fica no primeiro andar do Memorial, que fica localizado a um quilômetro da Vila Belmiro.