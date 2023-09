Pais de Gabigol defendem filho por festa em meio a crise do Flamengo: ‘Espetáculo de ódio’

A menos de um mês da decisão da Copa do Brasil, o Flamengo passa por um período conturbado entre elenco, direção e torcida. Nesta semana, uma festa de aniversário de Gabigol foi motivo para que torcedores se sentissem inconformados com as festividades durante sequência negativa da equipe de Jorge Sampaoli na temporada. Com ameaças de protestos, os pais do camisa 10 se posicionaram, reiterando o compromisso do jogador com a instituição.

Gabigol completa 27 anos nesta quarta-feira, dia 30, quando ocorrerá a comemoração. O Flamengo não jogará porque pois foi eliminado da Libertadores nas oitavas de final, pelo Olimpia; caso tivesse se classificado, enfrentaria o Fluminense, rival local, nas quartas de final. A festa ocorrerá no Itanhangá, bairro da zona oeste do Rio.

Valdemir e Lindalva, pais de Gabigol, negaram que, ao comemorar a festa, Gabigol esteja sendo irresponsável ou descomprometido com o Flamengo. Na terceira posição do Campeonato Brasileiro, o clube passa por instabilidade e vem de empate com o Internacional. Rodolfo Landim garante que Sampaoli continuará no cargo ao menos até a partida de volta da decisão da Copa do Brasil, com o São Paulo.

Gabigol completa 27 anos nesta quarta-feira. Foto: Rodolfo Buhrer/Reuters

“Não podemos tolerar as falas levianas e, de certo modo, irresponsáveis de alguns, promovendo um espetáculo de ódio e cobrança acima do tom. Ao promover esse discurso de ódio, colocam a integridade dele, dos seus familiares e dos convidados, em risco”, afirmaram os pais do atacante. Nesta temporada, o Flamengo ainda não conquistou nenhum troféu, tendo sido vice-campeão do Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, além de ter sido eliminado da Libertadores e do Mundial de Clubes.

“O aniversário do nosso filho vem sendo planejado durante meses, como fazemos todo ano, e isso não o torna mais responsável ou não, pois essa data é muito especial para nossa família.” Os pais de Gabigol também criticaram a exposição da data e local do evento por parte de jornalistas e influenciadores. “Expor convite de aniversário com data, hora e endereço, incitando o torcedor a protestar contra o Gabriel e seus convidados, é no mínimo muito irresponsável.”

Confira a nota dos pais de Gabigol na íntegra

Continua após a publicidade

Como pais do Gabriel Barbosa, nós, Valdemir Almeida e Lindalva Barbosa, nos sentimos na obrigação de vir à público repudiar as últimas publicações a respeito de um momento particular e único de nosso filho, que é seu aniversário.

Questionar o evento, até entendemos, ainda que será realizado em um período fora dos seus compromissos com o clube e respeitando toda a programação de treinos, como ele vem fazendo com extremo profissionalismo ao longo destes quatro anos no Flamengo.

Mas o que não podemos tolerar são as falas levianas e, de certo modo, irresponsáveis de alguns, promovendo um espetáculo de ódio e cobrança acima do tom. Ao promover esse discurso de ódio, colocam a integridade dele, dos seus familiares e dos convidados, em risco. Presamos pelo bom diálogo sempre, mas pedimos também responsabilidade a esses que se julgam influenciadores.

O aniversário do nosso filho vem sendo planejado durante meses, como fazemos todo ano, e isso não o torna mais responsável ou não, pois essa data é muito especial para nossa família.

Peço encarecidamente a vocês, jornalistas e influenciadores, que antes de disseminarem mensagem de ódio e repúdio, se preocupem com a integridade das pessoas e prezem pela segurança de todos, pois estamos vivendo em um mundo em que a violência assola o cidadão o tempo todo. Expor convite de aniversário com data, hora e endereço, incitando o torcedor a protestar contra o Gabriel e seus convidados, é no mínimo muito irresponsável.

Att, Valdemir e Lindalva