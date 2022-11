País de Gales e Irã buscam primeira vitória na Copa do Catar de olho em 2º lugar da chave

Publicidade

Em busca da primeira vitória no Catar, País de Gales e Irã se enfrentam pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A bola vai rolar nesta sexta-feira, a partir das 7h (horário de Brasília), no estádio Ahmed Bin Ali. As seleções fazem parte do Grupo B e brigam pela classificação às oitavas de final. Apesar de ter a Inglaterra como favorita na chave, ambas são candidatas a alcançar o segundo lugar e avançar no torneio.

O País de Gales chega um pouco mais tranquilo para esta partida, já que terminou o primeiro jogo empatado por 1 a 1 com os Estados Unidos. Esse único ponto mantém a seleção galesa na segunda colocação da chave.

Para o segundo desafio, o técnico Rob Page terá seu elenco completo. A única dúvida fica por conta do zagueiro Ethan Ampadu, que sofreu uma pancada no tornozelo na partida contra a seleção americana. Gareth Bale, um dos líderes do elenco de Page, é peça confirmada no ataque do País de Gales para enfrentar os iranianos.

O Irã, por outro lado, sofreu um duro golpe em sua estreia. A seleção dirigida pelo português Carlos Queiroz foi goleada por 6 a 2 pela Inglaterra. Agora, os iranianos precisam dar o máximo contra o País de Gales se quiserem brigar por uma chance de se classificar às oitavas de final. A equipe é a última colocada do Grupo B, sem nenhum ponto.

Para a árdua missão, o técnico do Irã enfrentará alguns problemas. Além de vir de surra, o time perdeu o goleiro Alireza Beiranvand para esta segunda rodada. Ele se recupera de um ferimento na cabeça após choque forte com um inglês em dividida na área.

FICHA TÉCNICA

PAÍS DE GALES X IRÃ

PAÍS DE GALES - Hennessey; Mepham, Rodon e Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu e Williams; James e Bale; Moore. Técnico: Rob Page.

IRÃ - Hossein Hosseini; Moharrami, Pouraliganji, Cheshmi, Majid Hosseini e Mohammadi; Jakanbakhsh, Noorollahi, Karimi e Gholizadeh; Taremi. Técnico: Carlos Queiroz.

ÁRBITRO - Mario Alberto Escobar Toca (Guatemala).

HORÁRIO - 7h.

LOCAL - Estádio Ahmed Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.