País de Gales x Inglaterra: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Agora é a hora da decisão! Na tarde desta terça-feira (28), os grupos da Copa do Mundo do Catar começam a ser definidos. Às 16h, País de Gales e Inglaterra se enfrentam no estádio Ahmad Bin Ali. O jogo terá transmissão da ao vivo na TV Globo (TV Aberta), Sportv (TV fechada) O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Leia também Copa do Mundo do Catar: Veja os 5 gols mais bonitos da segunda rodada

Com apenas um ponto em dois jogos, o País de Gales vai para a última partida da fase de grupos da Copa do Mundo precisando vencer. Para isso, o técnico Rob Page aposta em força máxima e terá em Bale a maior esperança de gols da equipe.

Depois de golear o Irã na estreia, a Inglaterra acabou empatando com os Estados Unidos em 0 a 0 e manteve a liderança do grupo. Nesta terça-feira, os comandados de Gareth Southgate podem jogar por dois dos três resultados para avançar para as oitavas de final.

Arte Estadão

Capitão e responsável por duas assistências na Copa do Mundo do Catar, Harry Kane não foi confirmado oficialmente pelo treinador e pode dar lugar para Callum neste jogo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre País de Gales e Inglaterra acontecerá nesta terça-feira às 16h (pelo horário de Brasília), no estádio Ahmad Bin Ali.

ONDE ASSISTIR

PAÍS DE GALES X INGLATERRA

INGLATERRA - Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham, Mount; Sterling, Saka e Kane (Callum). Técnico: Gareth Southgate

PAÍS DE GALES - Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies, Neco Williams; James, Ramsey, Ampadu; Bale e Moore.Técnico: Rob Page

QUEM APITA?

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia)

Assistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovênia)

Assistente 2: Andraz Kovacic (Eslovênia)

Quarto árbitro:Yoshimi Yamashita (Japão)

VAR: Marco Fritz (Alemanha)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, o País de Gales empatou com os Estados Unidos, em 1 a 1, e foi derrotado pelo Irã, por 2 a 0.

Já a Inglaterra teve um caminho diferente. Na primeira rodada, a equipe goleou o Irã, por 6 a 2, e na partida seguinte a seleção empatou em 0 a 0 com os Estados Unidos.