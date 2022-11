País de Gales x Irã: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

A segunda rodada da Copa do Mundo vai começar! Abrindo o dia de jogos nesta sexta-feira (24), País de Gales e Irã duelam, às 7h (pelo horário de Brasília) no estádio Ahmed Bin Ali. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Leia também Copa do Mundo do Catar: veja os 5 gols mais bonitos da primeira rodada

Após empatar na primeira rodada do mundial, o País de Gales entra em campo precisando somar os três pontos. Autor do gol na primeira partida, Bale segue sendo a esperança da equipe para o jogo desta sexta-feira.

Apesar de ter comemorado muito o empate contra os Estados Unidos na estreia, os galeses não vivem bom momento. Com a igualdade na primeira rodada, a seleção chegou no sexto jogo sem vencer.

Arte Estadão

Já o Irã busca uma mudança na segunda rodada. Para não ser eliminada da Copa do Mundo já na segunda rodada, a seleção precisa vencer nesta sexta-feira. Após ser goleada na estreia por 6 a 2 pela Inglaterra, a equipe aposta em uma mudança completa em relação ao primeiro jogo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre País de Gales e Irã acontece nesta sexta-feira, às 7h (horário de Brasília), no estádio Ahmed Bin Ali.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PAÍS DE GALES: Hennessey; Mepham, Rodon e Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu e Williams; James e Bale; Moore. Técnico: Rob Page.

IRÃ: Hossein Hosseini; Moharrami, Pouraliganji, Cheshmi, Majid Hosseini e Mohammadi; Jakanbakhsh, Noorollahi, Karimi e Gholizadeh; Taremi. Técnico: Carlos Queiroz.

QUEM APITA?

Árbitro: Mario Alberto Escobar Toca (Guatemala)

Assistente 1: Caleb Wales (Trinidad e Tobago)

Assistente 2: Juan Carlos Mora (Costa Rica)

Quarto árbitro: Maguette Ndiaye (Senegal)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

AVAR: Fernando Guerrero (México)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira rodada da Copa do Mundo do Catar, o País de Gales empatou em 1 a 1 com os Estados Unidos.

Já o Irã abriu sua participação no Mundial de 2022 sofrendo uma goleada por 6 a 2.