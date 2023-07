Palhinha, ídolo de Corinthians, Cruzeiro e Atlético-MG, morre aos 73 anos

A semana começou mais triste para os torcedores de Corinthians, Cruzeiro e Atlético-MG e os saudosistas do futebol. Nesta segunda-feira foi confirmada a morte do atacante Palhinha, de 73 anos, em Belo Horizonte. Vanderlei Eustáquio da Silva, um grande goleador e que ajudou o time paulista a acabar com o jejum de títulos em 1977 não resistiu a uma infecção.

Palhinha se tornou ídolo no Cruzeiro, Atlético-MG e Corinthians, ao longo de sua carreira. Foto: Arquivo/AE

Matéria em atualização