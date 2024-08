Palmeiras cancela coletiva de Abel após brigas e dispara contra arbitragem: ‘Desastrosa’

As reclamações começaram já no primeiro tempo. O auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins, reclamou demasiadamente depois que Vitor Reis recebeu amarelo por falta. Martins foi expulso.

Na volta para o segundo tempo, o jogo estava mais tenso dentro de campo e pelo lance preocupante de Patryck. Pouco depois, porém, quando Luciano empatou, o atacante provocou torcedores do Palmeiras e recebeu amarelo.