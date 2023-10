O Palmeiras perdeu para o Atlético-MG nesta quinta-feira por 2 a 0, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Hulk e Paulinho anotaram os gols do time de Felipão e impuseram a quarta derrota seguida do clube alviverde no torneio nacional. Assista aos gols e melhores momentos: