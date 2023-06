Palmeiras 0x1 Botafogo: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0 neste domingo, no Allianz Parque, em partida pela 12ª rodada da competição nacional. O resultado fez o time paulista se distanciar ainda mais do time do Rio, que entrou em campo já com o primeiro lugar da tabela garantido. Tiquinho Soares fez o único gol da partida, que marcou a primeira vitória da equipe carioca no Allianz Parque desde a inauguração do estádio. Acompanhe aos gols e melhores momentos do jogo: