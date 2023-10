Palmeiras 1 (2) x (4) 1 Boca Juniors: assista aos gols e melhores momentos do jogo da Libertadores

Antes mesmo de a bola rolar, o enredo parecia desenhado para uma disputa de pênaltis no Allianz Parque. Palmeiras e Boca Juniors fizeram um duelo equilibrado contando os dois jogos da semifinal. Nesta quinta-feira, prevaleceu o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Nas penalidades, levou a melhor quem tinha o goleiro pegador de pênaltis. Romero fez a diferença do começo ao fim e levou o Boca à final da Libertadores. O jogo com o Fluminense acontece no dia 4 de novembro, no Maracanã. Ao Palmeiras, resta o Campeonato Brasileiro.