Palmeiras 1 x 1 Flamengo: assista aos gols e aos melhores momentos da partida do Brasileirão

O Palmeiras, mais uma vez, pareceu “perder sua força” no Allianz Parque. Neste sábado, o time paulista recebeu o Flamengo, pela 14ª rodada do Brasileirão, e empatou por 1 a 1. Na partida, a equipe de Abel Ferreira começou com tudo e abriu o marcador com Dudu. Contudo, com o decorrer dos 90 minutos, os donos da casa foram perdendo o controle do duelo e sofreram o empate com gols de Arrascaeta, já na segunda etapa.