Palmeiras e Red Bull Bragantino empataram por 1 a 1 neste sábado, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Artur abriu o marcador para o time alviverde em jogada ensaiada em bola parada, e Juninho Capixaba empatou com um belo chute de fora da área. Acompanhe os melhores momentos do jogo: