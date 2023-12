Palmeiras 2024: o que esperar do clube no último ano de Abel Ferreira e de Endrick

O Palmeiras caminhava para terminar a temporada de forma melancólica, mas a derrocada do Botafogo e a arrancada que lhe valeu o seu 12ª título brasileiro tornaram especial o fim de 2023 para o time alviverde. A equipe de Abel Ferreira vai começar 2024 com a tarefa de defender três troféus: Supercopa, Paulistão e Brasileirão, além de fazer planos para brigar por Libertadores e Copa do Brasil. Na base, o objetivo é conquistar a Copinha pelo terceiro ano consecutivo.

Menos regular do que em 2022, mas igualmente vitorioso, o Palmeiras em 2023 aumentou ainda mais seu repertório tático com Abel Ferreira, sobretudo quando se viu em dificuldade. Em 2024, o desafio é o mesmo dos últimos anos: manter-se no topo, de onde todos os rivais querem lhe tirar, depois de erguer nove troféus com o treinador nos últimos três anos.

“É fácil ganhar uma ou duas vezes. Agora nove de maneira consistente! Isso traz um ônus e um bônus. Todos esperam que a gente faça sempre mais e melhor. Os atletas já me deram muito”, afirmou o treinador português quando ergueu a inesperada taça do Brasileirão deste ano.

A missão é reunir forças e mobilizar os jogadores para fazer mais uma ano vitorioso. A estreia na temporada tem dia e rival definidos: será em 21 de janeiro, contra o Novorizontino, em Novo Horizonte, pelo Paulistão. O elenco e a comissão técnica se reapresentam no dia 8. “Os clubes do Paulista estão se preparando para enfrentar um Palmeiras que ainda vai estar de férias e quando voltar vai ter toda a gente a querer ganhar do Palmeiras. E o que vão exigir a mim? Que faça melhor do que fiz no ano passado”, ressaltou o exigente e desgastado treinador sobre a pressão para o próximo ano. A grande notícia foi sua permanência por mais uma temporada, até dezembro de 2024.

Campeão brasileiro, paulista e da Supercopa em 2023, Palmeiras terá o desafio de se manter no topo em 2024 Foto: Douglas Magno/ AFP

Reforços

Para o que deve ser a última temporada de Abel no comando da equipe da qual se tornou ídolo, o time se reforçou. Antes da virada do ano, a diretoria, pouco ativa no mercado em 2023, decidiu agir. Trouxe o volante argentino Aníbal Moreno, o atacante Bruno Rodrigues, que dividiu opiniões dos palmeirenses - o atacante estava emprestado ao Cruzeiro, dono do pior ataque do último Brasileirão - e o lateral-esquerdo/ponta Caio Paulista, que “pulou o muro”, já que defendeu o rival São Paulo neste ano. O meio-campista Caio Alexandre pode ser mais uma novidade.

“Contratação é investimento alto, então quero contratar jogadores que vão resolver”, enfatizou Leila Pereira durante o ano. Ainda que ela diga que o “Palmeiras não é lugar de aposentados”, para justificar o não investimento em atletas veteranos, ao contratar Bruno Rodrigues, de 26 anos, a diretoria se tornou mais flexível quanto ao perfil dos atletas buscados nos últimos anos, sempre jovens e com potencial de revenda. “Não quero uma performance de um ano, quero continuidade”, disse ela.

O pensamento é de continuar tendo um elenco enxuto, como gosta Abel, que pensa ser improdutivo comandar um plantel numeroso porque, na sua avaliação, a competitividade cai e os que pouco jogam se desmotivam. Por ora, nenhum dos principais atletas do elenco foi negociado. E esse é o plano da presidente Leila, que já avisou que a espinha dorsal não será desfeita. Mas Artur tem conversas avançadas para se transferir ao Zenit, da Rússia.

Certo é que Endrick, a maior estrela do elenco, sairá no fim de julho, quando fizer 18 anos. Por isso, está nos planos da diretoria contratar um novo centroavante agora ou no meio do ano para substituir o garoto, personagem central da arrancada que resultou no título brasileiro.

Alguns atletas serão negociados, mas não os titulares indispensáveis para Abel, cujo contrato termina no fim de 2024. O treinador deu repetidos sinais de desgaste físico e mental e sinalizou que encerrará seu vitorioso ciclo no clube no fim de 2024. O português busca superar Oswaldo Brandão para se tornar o técnico mais vezes campeão pelo Palmeiras.

Ele está de férias em Portugal e desligado - ao menos parcialmente - do futebol. Seu pensamento principal é estar com a família e renovar sua energia para 2024. “O mais importante é ter vindo pra casa descansar, o brasileiro é muito exigente. Não foram três meses, foram três anos”, disse Abel quando chegou à sua terra natal. Na sexta-feira passada, foi seu aniversário. Ele completou 45 anos.

Finanças

A previsão orçamentária do Palmeiras não terá significativas alterações em 2024 em relação a 2023. Segundo o orçamento aprovado pelo Conselho de Orientação Fiscal (COF), o clube projeta arrecadar R$ 880 milhões e gastar R$ 823,4 milhões, Descontando os R$ 39 milhões das despesas financeiras finais, o superávit esperado é de R$ 17, 8 milhões.

A maior parte do dinheiro que entrará nos cofres do clube virá do item negociação de atletas, graças à venda de Endrick, que turbinou o orçamento palmeirense. A previsão é arrecadar R$ 295,1 milhões com essa fonte de renda. Deste montante, cerca de R$ 200 milhões são referentes à negociação do jovem atacante com o Real Madrid. O valor fixo da operação só será lançado quando o jogador se apresentar ao time espanhol, no fim de julho.

As outras receitas são direitos de transmissão (R$ 174 milhões), patrocínios e licenciamentos (R$ 153 milhões - R$ 88 milhões do patrocínio máster), programa de sócio-torcedor Avanti (R$ 62 milhões) e clube social (R$ 59 milhões). Esses valores são calculados com base em contratos já vigentes, reajustes por inflação e projeção de crescimento orgânico.

O orçamento prevê R$ 47 milhões em premiações, mas essa é uma meta conservadora. O Palmeiras fez a projeção de alcançar semifinais do Paulistão, quartas da Copa do Brasil e da Libertadores e terminar o Brasileirão entre os quatro primeiros. As projeções nesse quesito são acanhadas para que o orçamento não fique dependente dos resultados do time. Quanto à bilheteria, a estimativa é de arrecadar R$ 47 milhões.

Eleição

O ano também será de campanha para a presidente Leila Pereira. Desde quando foi eleita, em dezembro de 2021, ela já anunciou que vai se candidatar para ser reeleita por mais três anos. No momento, não existe candidato de oposição no clube. Mas há um movimento de opositores para lançar um concorrente da empresária no pleito marcado para o fim do ano.