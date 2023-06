O Palmeiras conseguiu nesta quarta-feira uma vitória de virada por 4 a 2 sobre o Barcelona de Guayaquil, pela quinta rodada do Grupo C da Copa Libertadores. Com o triunfo, a equipe alviverde está classificada para as oitavas de final e eliminou os equatorianos. No jogo derradeiro da fase de grupos, os comandados de Abel Ferreira definirão com o Bolívia quem será o líder da chave. Assista aos melhores momentos e gols de Palmeiras 4 x 2 Barcelona de Guayaquil: