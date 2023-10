Palmeiras 5 x 0 São Paulo: veja memes, gols e melhores momentos do clássico no Brasileirão

O Palmeiras não teve piedade do rival São Paulo na noite desta quarta-feira e aplicou uma goleada de 5 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Breno Lopes e o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez marcaram dois gols cada. Marcos Rocha deu números finais ao duelo no Allianz Parque.

O resultado foi construído ainda no primeiro tempo, em que o Palmeiras abriu uma vantagem de três gols. No segundo tempo, a expulsão de Rafinha ajudou ainda mais a equipe alviverde a golear. Na reta final do jogo, os palmeirenses comemoraram mais dois gols.

Breno Lopes fez dois na goleada sobre o São Paulo no Allianz Parque. Foto: Alex Silva/ Estadão

Essa foi a segunda vitória consecutiva do Palmeiras no Brasileirão após a sequência negativa que gerou uma crise dentro e fora de campo. Já o São Paulo continua sem vencer longe de seus domínios no torneio nacional. Nas redes sociais, os palmeirenses não perdoaram os são-paulinos e compartilharam memes sobre a maior goleada sobre o rival no Allianz Parque. Confira os principais:

