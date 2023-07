O Palmeiras vive seu pior momento sob o comando de Abel Ferreira na temporada. O “abelismo” está no paredão, de acordo com os números e dos resultados do time. Fora do G-4 do Campeonato Brasileiro, a equipe foi eliminada da Copa do Brasil nesta quinta-feira ao ser derrotada por 2 a 1 pelo São Paulo, no Allianz Parque, diante de 41 mil torcedores, e chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória. O Palmeiras venceu apenas uma partida das últimas sete que disputou e a palavra “crise” chegou à boca dos torcedores, acostumados a ver o time acumulando vitórias sob o comando de Abel.

Em um recorte recente, o Palmeiras venceu seis jogos, empatou quatro e perdeu cinco nos últimos 15. A queda de rendimento teve início na derrota por 1 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Brasileirão. A partida marcou o fim da invencibilidade do time paulista na competição e da quebra do tabu de 33 anos sem perder para o tricolor baiano fora de casa.

Abel Ferreira viu desempenho do Palmeiras cair nos últimos jogos. Foto: Sebastiao Moreira/ EFE

Na apresentação seguinte, o Palmeiras perdeu pela primeira vez na história do Allianz para Botafogo, por 1 a 0, e ficou mais distante da briga pela ponta — atualmente se encontra a 12 pontos dos cariocas, que lideram o campeonato nacional, com 36 pontos. A última vez em que os comandados de Abel Ferreira haviam perdido duas vezes consecutivas tinha sido em abril, com as derrotas fora de casa para o Bolívar, na Libertadores, e Água Santa, no jogo de ida da final do Paulistão, que depois acabou conquistando.

Apesar de ser conhecida pela solidez defensiva, a equipe viu o números de gols sofridos aumentar nas últimas partidas. O time foi vazado 12 vezes nos últimos 15 jogos. O número representa um terço de todos os tentos que sofreu no ano. Em contrapartida, o poderio ofensivo continua funcionando, com 24 gols marcados no mesmo recorte.

A derrota para o São Paulo foi a primeira do ano em que os palmeirenses sofreram dois gols no Allianz e não conseguiram reverter. As outras vezes em que o time palestrino levou mais de um gol jogando em casa neste ano foram nas vitórias por 4 a 2 sobre o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, e Tombense, pela Copa do Brasil.

O Palmeiras sofreu gol em 58% dos jogos em 2023, segundo dados do site de estatísticas ‘O Gol’. O número é superior aos 49% que encerrou a temporada 2022, quando foi campeão Paulista e do Brasileirão. Ao longo deste ano, o time de Abel Ferreira soma 25 vitórias, 11 empates e sete derrotas em 43 partidas, tendo marcado 79 gols e sofrido 36. A equipe já acumula, com 31 jogos a menos, o mesmo número de reveses sofridos na temporada de 2022, a melhor sob o comando do português. Foram

Continua após a publicidade

A torcida cobra reforços para manter a equipe brigando pelos títulos do Brasileirão e da Libertadores, as competições que restaram. “Ô, Leila, incompetente, pegou o Palmeiras pra brincar de presidente”, gritaram membros da Mancha Alvi Verde, que chamou de “sem vergonha” a diretoria. “Ô, Leila, faz um favor, pega o avião e contrata jogador”, ironizou também a uniformizada, citando a aeronave que a presidente comprou para uso do elenco e também para alugar para outros clubes e, assim, faturar.

No domingo, o Palmeiras enfrenta o Internacional, fora de casa, às 18h30, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista está na quinta colocação, com 24 pontos, e, em caso de nova derrota, pode perder até cinco posições na tabela se Bragantino, São Paulo, Fortaleza e Cruzeiro vencerem seus compromissos contra Botafogo, Santos, Cuiabá e Coritiba, respectivamente.