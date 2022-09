Palmeiras: Abel Ferreira estrela propaganda de novo filme de Leandro Hassum na Netflix: ‘Vizinhos’

A Netflix liberou nesta quinta-feira em seu catálogo a nova comédia de Leandro Hassum na plataforma. O filme “Vizinhos” tem Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, como principal garoto propaganda, relembrando o caso do “vizinho chato” contra quem o português esbravejou em 2021.

Apesar de não aparecer em nenhuma cena do longa como se imaginou anteriormente, com efeitos visuais de pós-produção, Abel Ferreira foi inserido em algumas cenas do filme para a peça publicitária.

Abel Ferreira orienta seus jogadores durante duelo com o Athletico-PR na Libertadores Foto: Rodolfo Buhrer/ Reuters

A escolha por Abel Ferreira como garoto-propaganda remonta à disputa da Libertadores de 2021. O treinador, após a suada classificação sobre o Atlético-MG nas semifinais, vociferou para uma câmera à beira do gramado no Mineirão e chamou a atenção de todos. Mais tarde, o técnico do Palmeiras explicou que a manifestação era dirigida a um “vizinho chato”.

“Quando apontei pra câmera, não foi pra nenhum jogador ou o treinador do Atlético-MG. Tenho um vizinho que mora no meu prédio que é um chato. Foi diretamente ao meu vizinho, porque quem manda na minha casa sou eu. Está calado! Quem trabalha dentro do CT sou eu e meus jogadores. Defendo meus jogadores porque são meus nas vitórias e derrotas. Ao meu vizinho, xiu”, avisou Abel Ferreira.

A expressão “vizinho chato” foi usada por Abel Ferreira como uma metáfora para os críticos a seu trabalho no Palmeiras e continua gerando repercussão. Assista à chamada do filme com Abel Ferreira:

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, estrela publicidade do filme 'Vizinhos', nova comédia de Leandro Hassum na Netflix 😂



Aprovada a atuação do professor? 🎥🐷pic.twitter.com/pP0MCAkwpF — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) September 1, 2022

No filme “Vizinhos”, Leandro Hassum vive o personagem Walter, um vendedor de uma loja de instrumentos musicais. Após uma síncope causada por barulho, Walter é aconselhado a se mudar para um lugar calmo e tranquilo com a família. Porém, uma surpresa lhe espera. Seu novo vizinho pertence a uma escola de samba e faz muitas festas barulhentas.

Abel Ferreira agora prepara o Palmeiras para o duelo com o Red Bull Bragantino no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Líder do torneio nacional, o time alviverde terá na próxima semana a missão de reverter derrota no jogo de ida da semifinal da Libertadores diante do Athletico-PR.