Palmeiras abre Paulistão 2023 contra o São Bento; Corinthians é único grande visitante

Publicidade

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta quarta-feira a tabela do Campeonato Paulista. O atual campeão Palmeiras abre a competição no Allianz Parque, diante do São Bento, vice da Série A2. A primeira rodada ainda terá São Paulo contra o Ituano, no Morumbi, Santos hospedando o Mirassol, e apenas o Corinthians como visitante, na casa do Red Bull Bragantino.

Por enquanto a tabela não foi desmembrada, portanto a primeira rodada está toda agendada para o dia 15 de janeiro. Mas é possível que tenham jogos remanejados para o sábado e também a segunda-feira.

Leia também Palmeiras inicia pré-temporada para 2023 em dezembro com ‘treinos remotos’

O primeiro clássico já acontecerá na terceira rodada, ou no segundo fim de semana do Paulistão. No dia 22 de janeiro, Palmeiras e São Paulo fazem a reedição das últimas duas decisões, no Allianz Parque. São Paulo x Corinthians está agendado para a 5ª rodada, Palmeiras x Santos está programado para a 6ª, com São Paulo x Santos na 8ª, Corinthians x Palmeiras na 9ª e Santos x Corinthians na 11ª e última da primeira fase.

Jogadores do Palmeiras comemoram o título do Campeonato Paulista 2022 Foto: Felipe Rau/ Estadão

O regulamento é o mesmo. Serão 12 rodadas, com as equipes visitando os integrantes dos outros grupos. As quartas de final serão entre primeiro e segundo colocados de cada chave, em jogo único. Nas semifinais, também em partida única, o dono de melhor campanha encara o quarto e segundo e terceiro se encaram. A final terá duas partidas.

As quartas serão no fim de semana de 12 de março. Uma semana mais tarde ocorrem as semifinais, também em partida única, e as decisões, em dois confrontos, serão nos dias 2 e 9 de abril.

CONFIRA OS JOGOS DA 1ª RODADA

Continua após a publicidade

15 de janeiro

Portuguesa x Botafogo

Inter de Limeira x São Bernardo

Santo André x Guarani

Água Santa x Ferroviária

Palmeiras x São Bento

Red Bull Bragantino x Corinthians

Santos x Mirassol

São Paulo x Ituano

TABELA COMPLETA DO PAULISTÃO 2023

Confira a tabela básica do Paulistão 2023 Foto: FPF