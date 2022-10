Palmeiras vive expectativa por 1º gol de Endrick em defesa de tabu diante do Atlético-GO

Continua após a publicidade

O Palmeiras está cada vez mais próximo do 11º título do Campeonato Brasileiro. Apesar do favoritismo e da ampla vantagem para os principais perseguidores, jogadores, comissão técnica e diretoria preferem a precaução. Assim, independentemente do rival, o clube valoriza cada jogo na busca pelo troféu nacional. Nesta segunda-feira, às 18h30, o desafiante é o Atlético Goianiense, no estádio Antônio Accioly, pela 31ª rodada da competição.

A equipe alviverde ainda tem a possibilidade de igualar em pontos a campanha recordista do Flamengo de 2019. Com 66 pontos somados até aqui, os comandados de Abel Ferreira precisariam vencer todos os jogos até o fim do torneio. A missão se apresenta com dificuldades, mas o time alviverde defende 15 jogos de invencibilidade e ganhou suas últimas cinco partidas pelo Brasileirão. São números suficientes para fazer crer que a atual geração superará ao menos as campanhas dos títulos de 2016 e 2018, quando totalizou 80 pontos.

O feito ganha viabilidade quando observado o desempenho do Palmeiras como visitante no Campeonato Brasileiro. O time está invicto e somou o mesmo número de pontos dentro e fora de casa, algo incomum no futebol local. Em 15 partidas longe de sua torcida, o conjunto alviverde possui nove vitórias e seis empates.

Outro aspecto favorável é o longo tabu que o Palmeiras sustente diante do Atlético-GO. A última vez em que perdeu um jogo para os goianienses faz 10 anos. Em 2012, perdeu em casa e fora (ambas por 2 a 1), ano em que os dois times acabaram rebaixados. Nos últimos nove encontros entre os adversário desta segunda-feira, houve oito vitórias palestrinas e somente um empate.

Na goleada sobre o Coritiba, por 4 a 0, a comissão técnica lusitana, liderada por Abel Ferreira, conquistou sua 100ª vitória no comando do Palmeiras e hoje vão alcançar mais um número histórico. Abel igualará o argentino Filpo Núñez como o segundo estrangeiro que mais dirigiu o clube, 153 jogos. O líder deste quesito é o uruguaio Ventura Cambon, com 305 duelos. O português não esteve à beira do campo na quinta-feira e agora retorna de suspensão.

ENDRICK

Há grande expectativa para que o jovem atacante Endrick, de 16 anos, ganhe mais minutos em campo. Novamente, todas as decisões serão decorrentes do desenrolar da partida. Diante do Coritiba, o novato teve algumas dificuldades para captar a movimentação do jogo, mas teve duas oportunidades de gol, desperdiçadas por motivos compatíveis com a idade que tem. Mesmo assim, se observou algo incomum. Os companheiros buscaram Endrick na grande maioria das jogadas, com altruísmo comum às equipes de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Endrick se tornou o mais jovem atleta a atuar profissionalmente pelo Palmeiras, com 16 anos, dois meses e 25 dias Foto: Cesar Greco/ SE Palmeiras

“Ele trabalhou muito para ter a oportunidade, temos planos definidos para cada situação e neste plano o Endrick está dentro ou não. Não conseguimos adivinhar, mas apareceu a oportunidade. Espero que tenha muito sucesso. O Endrick, como qualquer jogador com a idade que tem, vai errar e acertar muito”, afirmou o auxiliar-técnico João Martins após a estreia do jovem.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO GOIANIENSE X PALMEIRAS

ATLÉTICO GOIANIENSE: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Edson Fernando e Marlon Freitas; Wellington Rato, Churín e Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO: Bruno Arleu de Araujo (Fifa-RJ).

LOCAL: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

HORÁRIO: 18h30.

ONDE ASSISTIR: Première.