Palmeiras x Atlético-MG: posição estranha da câmera da Libertadores rende festival de memes; veja

O posicionamento da câmera principal da transmissão do jogo entre Palmeiras e Atlético-MG pela Libertadores gerou uma série de críticas e memes nas redes sociais. Diferentemente do comum, dessa a câmera foi posicionada no alto do Allianz Parque, alterando a angulação.

Durante a transmissão na Globo, o narrador Luís Roberto reforçou que as imagens não eram geradas pela emissora carioca e são de responsabilidade da Conmebol.

A principal reclamação se dá pela distância para o gramado. Apesar de ser um ângulo mais aberto, em que se pode enxergar uma parte maior do campo, os atletas ficaram muito pequenos na imagem, dificultando a identificação.

Em outros torneios, como o Brasileirão, cuja responsabilidade pela geração das imagens é da Globo, a câmera costuma ser alocada no setor intermediário do Allianz Parque, na zona dos camarotes. Confira os memes: