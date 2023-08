Palmeiras defende consistência na Libertadores diante do Atlético-MG para ir às quartas

Palmeiras e Atlético Mineiro decidem nesta quarta-feira, no Allianz Parque, quem estará nas quartas de final da Libertadores. Diferentemente do que ocorreu em 2021 e em 2022, quando houve empate nos quatro duelos, neste ano o time alviverde saiu na frente ao ganhar no Mineirão o primeiro dos dois jogos.

A vitória por 1 a 0 em Belo Horizonte permite que o Palmeiras jogue pelo empate em sua casa para garantir vaga nas quartas de final, o que acontece sequencialmente desde 2018. O Atlético precisa ganhar por dois gols de margem para se classificar. Triunfo da equipe mineira por um gol de diferença força a disputa de pênaltis. Estará no caminho de quem avançar Independiente del Valle, do Equador, ou Deportivo Pereira, da Colômbia, que também se enfrentam nesta quarta.

Como está fora da Copa do Brasil e distante 13 pontos do Botafogo, líder do Brasileirão, o Palmeiras, que ganhou seus últimos oito jogos das oitavas, joga todas as suas fichas na competição continental, na qual busca ser o primeiro clube brasileiro tetracampeão. É o mesmo pensamento do Atlético, campeão uma única vez, em 2013.

Depois de encerrar um jejum de dez jogos sem vitória ao derrotar o São Paulo por 2 a 0 no último domingo, o time mineiro ganhou confiança e a promessa é de que seja mais competitivo do que vinha sendo. O clube perdeu só um de seus últimos 17 jogos fora de casa no campeonato sul-americano. A derrota foi justamente na última vez que visitou um rival brasileiro no torneio: 2 a 1 para o Athletico Paranaense na fase de grupos da atual edição.

Palmeiras ganhou do Atlético no Mineirão e, por isso, joga pelo empate no Allianz para se classificar Foto: RAFAEL COSTA / AFP

“Nós vamos ter dificuldades, sim, respeitamos, o Palmeiras é muito bom, mas o Palmeiras vai ter dificuldades. Acredita em mim”, disse Luiz Felipe Scolari, histórico treinador de seu adversário desta quarta e uma das referências de Abel Ferreira.

O português viu sua equipe, escalada com alguns reservas, ser derrotada pelo Fluminense no sábado passado. O entendimento do treinador é de que o revês no Brasileirão não impactou o elenco.

A avaliação de Abel é que, mesmo com um plantel curto, que não foi reforçado na janela de transferências fechada há menos de uma semana, é possível ir longe na Libertadores. “Meus jogadores são os melhores”, disse o técnico, que reforçou a vertente copeira do Palmeiras no torneio continental. Ele deve repetir a escalação que ganhou dos mineiros há uma semana em Belo Horizonte.

“A atmosfera vai estar a nosso favor e, no final do jogo, quem sabe, a gente possa usar essa vantagem e possa se classificar”, comentou Raphael Veiga, autor do gol no Mineirão que garantiu a vantagem palmeirense.

Felipão não terá o argentino Zaracho, que lesionou o músculo posterior da coxa esquerda na primeira partida. Hyoran deve ser o substituto. Igor Gomes e Patrick são outras alternativas.

“O Palmeiras tem a vantagem em números no Allianz. Pode ter alguma situação que vá nos fazer pensar em determinado momento do jogo e fazer alguma coisa diferente, mas em princípio vamos manter mais ou menos o grupo que temos aqui ou que iniciou a partida”, adiantou o veterano treinador.

Segundo Felipão, Palmeiras vai ter dificuldades para passar do Atlético-MG Foto: Yuri Edmundo/EFE

PALMEIRAS X ATLÉTICO-MG