O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque com um objetivo pouco ambicioso. Basta o empate com o Barcelona de Guayaquil para o time de Abel Ferreira alcançar a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo terá transmissão da Globo, ESPN e Star+.

Uma vitória, porém, deixa o Palmeiras bem posicionado para buscar a liderança do Grupo C no jogo derradeiro contra o Bolívar, na última rodada. Com nove pontos na tabela de classificação, o Palmeiras com um empate chega a 10 e não pode mais ser ultrapassado por Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño.

Em campo, o Palmeiras não poderá contar com Richard Ríos, expulso no duelo com os paraguaios na rodada anterior. Ele seria uma das alternativas a Gabriel Menino, que era dúvida, treinou nesta terça, mas tem Fabinho à sombra. Na lateral direita, Mayke também participou das atividades e deve continuar como titular.

Veiga foi desfalque diante do Coritiba, mas está disponível para o duelo desta quarta. Foto: Cesar Greco/ SE Palmeiras

A sequência de jogos com a equipe titular pode fazer Abel escalar alguns reservas para também dar oportunidades aos jovens do elenco. O mantra de “jogar na máxima força”, no entanto, segue em vigor e só questões físicas devem fazer o português alterar os 11 titulares.

O Barcelona está em crise e não vence há três jogos, tendo anotado dois gols e sofrido oito. A equipe perdeu o clássico de Guayaquil para o Emelec, no fim de semana, por 3 a 1, que culminou na demissão do técnico Fabián Bustos, ex-Santos. O assistente Segundo Castillo será o responsável por comandar os equatorianos no Allianz Parque.

PALMEIRAS x BARCELONA DE GUAYAQUIL

