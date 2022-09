Palmeiras busca terceira virada em 2022 para ir à final da Libertadores

Dono de números impressionantes em 2022, o Palmeiras busca a terceira remontada no ano em um confronto de mata-mata. Nesta terça-feira, no Allianz Parque, decide com o Athletico-PR quem será o primeiro finalista da Libertadores. O time de Abel Ferreira joga com a necessidade de ganhar por dois gols de margem para ir à terceira final continental consecutiva.

O atual campeão do continente se guia pela competência que já mostrou ter em aplicar viradas em sua casa. No Allianz Parque, já conseguiu duas remontadas neste ano sobre o São Paulo. Na finalíssima do Paulistão, passeou sobre o rival tricolor com goleada de 4 a 0 depois de perder o primeiro jogo por 3 a 1.

Leia também ‘Não criamos para chamar atenção’, diz cofundador do primeiro clube vegano do futebol brasileiro

Nas oitavas de final da Copa do Brasil, fez 2 a 1, placar insuficiente para a classificação, já que havia sido superado por 1 a 0 no primeiro jogo, mas suficiente para definir a vaga nos pênaltis. Na disputa da marca da cal, contudo, os comandados de Abel Ferreira foram eliminados pelo time de Rogério Ceni.

O duelo desta terça é mais uma oportunidade para o Palmeiras mostrar força diante de seu torcedor. O Allianz Parque estará lotado e a torcida, como gosta de enfatizar Abel, tem sido um combustível importante na disputa por títulos. Ao menos 40 mil palmeirenses estarão nas arquibancadas.

“Já passamos por jogos difíceis e sabemos o que temos de fazer para chegar lá. O grupo todo está fechado, confiante e com o mesmo propósito de chegar a mais uma final de Libertadores”, afirmou o jovem lateral Vanderlan. “A força da torcida ajuda muito, eles já demonstraram isso em vários jogos”, disse o capitão Gustavo Gómez.

Abel Ferreira e Felipão duelam por vaga na final da Libertadores Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Na escalação palmeirense, a maior dúvida é quanto à presença ou não de Raphael Veiga, que torceu o tornozelo direito. Ele apareceu em campo na segunda, véspera da partida, mas a chance de jogar é baixa, visto que o tempo de recuperação de entorse leva mais do que uma semana.

Continua após a publicidade

Também é pequena a possibilidade de Endrick ser utilizado, a despeito do clamor da torcida, animada com o fato de o jovem atacante ter treinado entre os profissionais nos últimos dias. O fenômeno da base está inscrito no torneio e pode jogar.

Embora o torcedor sonhe em ver o garoto em campo depois da fraca atuação de Flaco López em Curitiba, é improvável que o treinador português lance mão do jogador de 16 anos em um jogo de tamanho apelo como este. Ele já havia sinalizado que fará com cautela a transição da base para o profissional de Endrick.

A tendência é de que Rony seja o centroavante e López vá para o banco. Gustavo Scarpa volta após cumprir suspensão e fica responsável pela armação. Se Veiga não estiver em condições físicas, Bruno Tabata deve ser seu substituto. Danilo cumpre mais um jogo de suspensão e só volta em uma eventual final.

Clamor por Endrick Endrick é convocado por Abel Ferreira e treina entre os reservas do Palmeiras Equipe alviverde se prepara para enfrentar o Athletico-PR no jogo de volta da semifinal da Libertadores

Ao Athletico, basta o empate para se classificar à decisão continental pela segunda vez em sua história. Em 2005, perdeu a final para o São Paulo. O time paranaense vai atrás, portanto, de seu primeiro título. Taça esta que Luiz Felipe Scolari sabe como ganhar, já que ostenta duas, por Grêmio e Palmeiras. O veterano treinador não estará na área técnica porque foi expulso no duelo de ida. Paulo Turra, fiel escudeiro de Felipão, estará em seu lugar.

“Vou ficar fora. O juiz tem a prerrogativa de me tirar. Vou assistir pela televisão. Lá estão Paulo Turra, Carlos Pracidelli e Wesley Carvalho, que tenho certeza que vão fazer um trabalho muito melhor do que eu”, comentou.

O vencedor da série enfrentará Flamengo ou Vélez Sarsfield na final, em 29 de outubro, no Estádio Monumental, em Guayaquil. O time rubro-negro fez 4 a 0 no rival argentino e está bem perto da decisão.

Continua após a publicidade

PALMEIRAS X ATHLETICO-PR

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Bruno Tabata, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Erick, Fernandinho e Alex Santana; Vitinho, Canobbio e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

Juiz: Esteban Ostoich (Uruguai).

Horário: 21h30.

Local: Allianz Parque

TV: SBT e Conmebol TV.