Palmeiras desbanca City e PSG e vence votação de camisa mais bonita do mundo em janeiro

No mundo do futebol, a estética muitas vezes rivaliza com o desempenho do time em campo. No quesito “camisa bonita”, a versão 1 do Palmeiras tem conquistado os corações dos amantes do esporte pelo mundo todo. Em uma votação realizada pelo site Footy Headlines, o tradicional fardamento alviverde escuro, com detalhes em dourado, fornecido pela Puma, foi eleito como o mais bonito do planeta no mês de janeiro.

A conquista do Palmeiras não veio sem uma disputa acirrada com gigantes da Europa. O uniforme palmeirense desbancou pesos pesados do futebol, como o Manchester City, que ficou em segundo lugar, e o Paris Saint-Germain, em terceiro.

Curiosamente, o Manchester City tem algo em comum com o Palmeiras: a fornecedora alemã de material esportivo, a Puma. Contudo, enquanto o Palmeiras ostenta seu verde característico, os times europeus optaram por abordagens diferentes em suas camisas. O kit do Manchester City, desenhado em homenagem ao Ano do Dragão chinês, é predominantemente branco, com detalhes em cinza. Já o PSG apresenta um ousado 4º uniforme oficial, em tons de laranja com detalhes em preto, produzido pela Air Jordan, subsidiária da Nike.

Camisa do Palmeiras é eleita a mais bonita do mundo em janeiro deste ano. Foto: Reprodução/X @palmeiras