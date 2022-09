Palmeiras amplia chances de título do Brasileirão para 95,6%; Corinthians tem um pé na Libertadores

O Palmeiras caminha a passos firmes para conquistar o seu 11º Brasileirão. A vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira, no Mineirão, fez o time comandado por Abel Ferreira chegar a 95,6% de chances de ser campeão. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Faltando dez rodadas para acabar o campeonato nacional, a equipe palestrina tem 60 pontos, nove a mais do que o vice-líder Fluminense, e somente um desastre tiraria a taça dos palmeirenses. O tricolor carioca tem apenas 2,7% de chances de ser campeão, enquanto o Internacional, terceiro colocado, aparece com 1,3%. As outras equipes do pelotão de frente surgem com menos de 1%, casos de Flamengo e Corinthians, por exemplo.

Palmeiras venceu o Atlético-MG nesta quarta, no Mineirão, e está mais próximo do título brasileiro. Foto: REUTERS/Washington Alves

A briga por uma vaga na Libertadores também está perto de ser encerrada. Com o Palmeiras confirmado na competição, Flu e Inter aparecem com probabilidades de 99,4% e 97,8%, respectivamente, de jogar a disputa sul-americana no próximo ano. O Corinthians também está com um pé no torneio internacional, com possibilidade de 88,8%. Vale lembrar que o alvinegro paulista também joga a final da Copa do Brasil, que garante vaga direto na Libertadores. O rubro-negro carioca tem 82,5%.

Com chances remotas de vaga entre os seis primeiros, São Paulo e Santos aguardam a definição das finais da Libertadores (Athletico-PR x Flamengo) e da Copa do Brasil para saber se o G-6 virar G-8 e, assim, se eles poderão sonhar com uma presença na principal competição de clubes da América. Por outro lado, ambos têm boas chances de marcar presença na Sul-americana. O time da Baixada tem 65,9% de probabilidade, enquanto o tricolor do Morumbi, finalista da atual edição, que também dá vaga direta para a Libertadores, tem 63,1%. O título garante um lugar direto na Libertadores.

Rebaixamento

Na parte de baixo da tabela, Juventude e Atlético-GO praticamente deram adeus à Série A, com 99,61% e 98,4%, respectivamente, de risco de queda. O Avaí, em 18º, também precisa de uma arrancada para fugir da Série B. A possibilidade de o time catarinense cair é de 72,%. O último no grupo do descenso provavelmente será decidido entre Coritiba (41%), Cuiabá (39,9%) — que atualmente abre a zona da degola —, e Ceará (30,9%).