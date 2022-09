Palmeiras chega a 91,5% de chances de título do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras está cada vez mais próximo de conquistar o seu 11º título do Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 1 a 0 no clássico com o Santos, o time de Abel Ferreira terminou a 27ª rodada com 91,5% de chances de se sagrar campeão. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

A equipe palestrina lidera o campeonato com 57 pontos, nove a mais que o vice-líder Fluminense — a distância pode diminuir para oito pontos caso o Internacional vença o Atlético-GO, nesta segunda-feira, em Goiânia. A possibilidade de título aumentou consideravelmente em relação à última semana, quando o Palmeiras aparecia com 83% de chances. O Fluminense aparece logo atrás, com apenas 3,8% de chances, seguido do time colorado (3,2%) e do Flamengo (0,8%).

A título de comparação, o Palmeiras tinha 53 pontos nesta mesma rodada em 2018, quando levantou o caneco do Brasileirão pela última vez. Naquela ocasião, o Internacional também era quem mais incomodava a equipe então dirigida por Luiz Felipe Scolari. Os gaúchos tinham a mesma pontuação dos paulistas, mas perderam fôlego e terminaram em terceiro.

Abel Ferreira lidera Palmeiras em direção de mais um título. Português aind anão conquistou o Brasileirão com a equipe. Foto: Carla Carniel/Reuters

Ao comparar as campanhas, os três pontos conquistados diante do Santos fizeram o Palmeiras superar o número de vitórias alcançadas nesta mesma altura do campeonato em 2018, sendo 16 contra 15. O campeonato irretocável do alviverde paulista ainda conta com o melhor ataque, com 44 gols marcados, e a melhor defesa, sendo vazada apenas 19 vezes. O Palmeiras detém também a maior sequência de invencibilidade, com 12 partidas sem perder.

Corinthians perto da Libertadores. Santos e São Paulo sonham com G-8

Se por um lado o Corinthians vê o arquirrival distante na tabela do Brasileirão, o finalista da Copa do Brasil segue firme na briga por uma vaga no G-6 para garantir-se na Libertadores. Com 44 pontos, um a menos que o Flamengo, o time alvinegro está em quinto lugar, com 74,4% de chances de jogar a competição continental em 2023. Fluminense (97,&%), Inter (94,6%), Flamengo (88,2%) e Athletico-PR (75,6%) aparecem na frente.

Com chances remotas de vaga entre os seis primeiros, São Paulo e Santos aguardam a definição das finais da Libertadores (Athletico-PR x Flamengo) e da Copa do Brasil (Flamengo x Corinthians) para saberem se o G-6 virar G-8 e sonharem com uma presença na principal competição de clubes da América. Por outro lado, ambos têm boas chances de marcar presença na Sul-Americana. O time da Baixada tem 56,6% de probabilidade, enquanto o tricolor do Morumbi, finalista da atual edição, tem 55,3%. O título garante uma vaga direta na Libertadores.