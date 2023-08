Palmeiras chega ao Brasil só no fim da tarde desta sexta; avião de Leila continua parado em Pereira

Após não conseguir deixar a Colômbia na madrugada de quinta-feira, em razão de um problema técnico no avião da presidente Leila Pereira, a delegação do Palmeiras tem previsão de chegada ao Brasil no fim da tarde desta sexta-feira. Os jogadores e demais funcionários palmeirenses embarcam em um voo fretado, em Cali, por volta das 11 horas (de Brasília). A aeronave de Leila, por sua vez, continua parada na Colômbia para manutenção.

O Palmeiras venceu o Deportivo Pereira por 4 a 0, na quarta-feira, pela rodada de ida das quartas de final da Libertadores, na cidade colombiana de Pereira. Na hora de voltar para São Paulo, o sistema de segurança da aeronave modelo E190-E2, comprado neste ano por Leila para facilitar e baratear a logística do clube, detectou um problema técnico, o que impediu o retorno. O avião está em reparo.

Diante do imprevisto, os palmeirenses tiveram que percorrer de ônibus uma distância de mais de 200 quilômetros para ir de Pereira a Cali, onde a diretoria conseguiu um voo fretado com destino à capital paulista. A situação comprometeu a preparação do técnico Abel Ferreira para o duelo com o Vasco, marcado para as 18h30 de domingo e válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a reapresentação adiada e apenas um dia para treinar, o treinador português pode poupar jogadores diante dos vascaínos. Mas isso ainda não está decidido.

Avião do Palmeiras teve problemas antes de retorno ao Brasil e ficará na Colômbia. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

A viagem para enfrentar o Deportivo Pereira foi a primeira internacional da aeronave com o Palmeiras. Comprado em Portugal, o avião realizou voos até mais longos para chegar ao Brasil sem problemas e também já tinha sido usado em outras ocasiões na Europa. Antes do jogo da Libertadores, a delegação do time paulista voou para o Rio com a aeronave da presidente, onde enfrentou o Fluminense. O problema foi ocasional.

O avião pertence à Placar Linhas Aéreas, empresa de Leila Pereira no ramo da aviação. A ideia é colocá-lo à disposição de outros clubes para fretamento. O próprio Palmeiras utilizará o serviço como cliente. No momento, contudo, isso não é possível porque a Placar espera a autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para realizar voos comerciais. Sem a liberação, as duas viagens do clube foram realizadas como voos particulares e 100% custeados pela presidente alviverde. Os custos provocados pelo imprevisto na Colômbia também foram arcados por ela.

O problema gerou uma série de memes nas redes sociais. Os próprios torcedores do Palmeiras ironizavam o avião da presidente como sendo o único reforço para o time de Abel Ferreira. Diziam “não” ao avião e “sim” para a contratação de novos jogadores.