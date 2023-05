Abel Ferreira elogia Luís Castro, manda recado para mãe e revela o que o faz ficar no Palmeiras

“Os meus jogadores e o Palmeiras são as únicas coisas que me prendem aqui. Só.” Após o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, neste sábado, no Allianz Parque, a frase dita por Abel Ferreira soou como um desabafo contra a organização do futebol brasileiro, arbitragem e críticas exageradas que os atores do esporte nacional recebem da imprensa.

O português afirma que suas únicas motivações para seguir no País são o elenco e o clube alviverde. “É o viver dentro daquele CT. É o que me prende aqui. Estar em um lugar em que eu sinto que me querem.”

Abel Ferreira se mostrou novamente incomodado com a atuação da arbitragem comandada por Savio Pereira Sampaio. O técnico do Palmeiras questionou decisões do juiz e lamentou ter recebido mais um cartão amarelo que o tira do próximo compromisso do Palmeiras, pelo Brasileirão, no clássico com o Santos no próximo fim de semana.

Abel Ferreira foi punido com cartão amarelo e se disse perseguido pela arbitragem. Foto: Cesar Greco/ SE Palmeiras

O treinador do Palmeiras também revelou ter enviado uma mensagem ao compatriota Luís Castro, comandante do líder do Botafogo, que teceu críticas à forma como a imprensa se dirige a jogadores, técnicos e dirigentes em seus comentários.

Eu enviei ao Luís Castro uma mensagem particular, mas agora mando-lhe em público. Parabéns pelas declarações dele, que quando ele era treinador do Penafiel, eu ainda era gandula. Fiquei muito contente pelo que falou e pela forma como falou. Eu, se tivesse estudado para fazer um discurso como aquele, não teria conseguido. Espero que alguns de vocês entendam a profundidade das palavras dele. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Abel também afirmou que a continuidade do trabalho de um treinador depende da direção do clube. Por isso, o português elogiou John Textor, dono da SAF do Botafogo, e disse considerar que se deve ter muita responsabilidade com o que se diz diante dos microfones.

Os trabalhos longevos têm a ver com quem manda. Temos de dar parabéns a ele e ao presidente dele (John Textor), que sabe o treinador que tem à frente do clube. Embora se saiba que, mesmo que todos os treinadores fiquem 10 anos nos clubes, só um vai ganhar. Isso é o que as pessoas não entendem. Todos querem ser campeões. Não sei se é possível mudar a mentalidade a curto prazo. Uma alteração cultural demora décadas para se conseguir. Não vai ser para o meu tempo, talvez para os meus netos. Parabéns também ao Pedrinho (ex-jogador e comentarista do Grupo Globo) pelo que falou. Eu me vejo em 100% do que está ali. É preciso ter cuidado com os microfones. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Abel também aproveitou a oportunidade para mandar sua saudação especial a todas as mães palmeirenses e de seus jogadores. O português também fez se referiu à sua mulher, Ana Xavier, com quem tem duas filhas, e à mãe, que está em Penafiel.

“Quero mandar uma saudação especial para a mãe das minhas filhas e também para a minha mãe, que está do outro lado do Atlântico, constantemente de braços abertos para me receber. Digo a ela que não está fácil sair daqui”, brincou o treinador ao final.