Palmeiras confirma fratura de Rony em lance com goleiro do América-MG, ignorado pela arbitragem

Na busca pelo título do Brasileirão, o líder Palmeiras não poderá contar com Rony em seus últimos dois jogos na temporada. O atacante sofreu uma fratura no antebraço direito na partida da noite de quarta-feira, contra o América-MG, e precisará ser submetido a uma cirurgia nos próximos dias.

“O atacante Rony passou por exames na madrugada desta quinta-feira e teve constatada uma fratura no antebraço direito. O jogador será submetido a cirurgia nos próximos dias. Desejamos muita força ao nosso camisa 10 e uma pronta recuperação”, informou o clube paulista.

Como o Palmeiras só tem mais dois jogos neste Brasileirão, Rony só voltará a entrar em campo em 2024. Líder do Brasileirão, o time paulista tem 66 pontos, três a mais que os rivais diretos na briga pelo título. Nas últimas rodadas, enfrentará Fluminense, em casa, e Cruzeiro, fora.

Titular na goleada de 4 a 0 sobre o já rebaixado América-MG, Rony se machucou logo aos cinco minutos de jogo. No lance, o atacante recebeu lançamento em profundidade e dispararia em direção ao gol quando o goleiro Jori saiu de forma desastrada do gol e acertou uma joelhada sobre o antebraço do jogador palmeirense.

A arbitragem nada marcou. Wilton Pereira Sampaio, juiz de campo da partida, mandou o lance seguir. E a equipe do VAR, após analisar a jogada perigosa que poderia render expulsão ao goleiro do América-MG, corroborou a decisão de Sampaio. Rony deixou o gramado logo em seguida e foi substituído por Artur.

Por coincidência, a lesão aconteceu no mesmo antebraço que já havia sofrido outra fratura no início da temporada. Rony acabou sendo operado ao fim do Paulistão e voltou aos gramados antes da previsão dos médicos diante da rápida recuperação.