Palmeiras consegue efeito suspensivo e terá Danilo contra o Avaí neste sábado

O volante Danilo vai ser a grande novidade do Palmeiras para o jogo desta noite, diante do Avaí, em São Paulo (SP), pelo Campeonato Brasileiro. A presença do jogador está garantida graças ao pedido de efeito suspensivo que foi aceito pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), lembrando o futebol brasileiro das décadas de 80 e 90.

Expulso contra o Santos, o jogador pegou dois jogos de suspensão em punição imposta pelo tribunal. A ação do departamento jurídico do clube, no entanto, acaba dando condições de jogo ao atleta.

Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras

Abel Ferreira, que também recebeu cartão vermelho no clássico com o time da Vila Belmiro, também foi julgado e pegou um jogo de exclusão. Como já cumpriu a suspensão, está liberado para comandar o Palmeiras no Allianz Parque. Todos os ingressos já foram vendidos. A partida começa 21h.

Líder do Brasileirão com 68 pontos, o Palmeiras entra em campo para reencontrar o caminho das vitórias. O time do técnico português vem de dois empates com Atlético-GO e São Paulo. Diante da equipe de Rogério Ceni na última rodada, Scarpa perdeu pênalti e os atacantes desperdiçaram muitas chances de gol. O Palmeiras acabou jogando com dois atletas a mais após duas expulsões do São Paulo.

Para o duelo com os catarinenses, o Palmeiras aposta numa escalação ofensiva com Zé Rafael e Gustavo Scarpa na armação e o ataque com Dudu e Rony. Em posição delicada na classificação, o Avaí soma 28 pontos e está na zona de rebaixamento.