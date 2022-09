Palmeiras contrata auditoria e investe em tecnologia para combater cambistas

O Palmeiras decidiu agir para combater o cambismo e outras irregularidades relacionadas à compra e venda de ingressos para suas partidas. O clube contratou uma auditoria externa, que já trabalha, segundo a diretoria, com o propósito de “averiguar se existe qualquer tipo de falha” no sistema de comercialização de entradas para os jogos no Allianz Parque.

A decisão ocorre na esteira da reclamação de torcedores palmeirenses, que se revoltaram com a dificuldade de comprar ingressos para o duelo de volta da semifinal da Libertadores diante do Athletico-PR, na próxima terça-feira, dia 6.

Há diversos relatos a respeito da atuação de cambistas nos últimos jogos, em grupos de WhatsApps e na porta do Allianz Parque. Existem anúncios de entradas comercializadas por mais do dobro do que são vendidas pelo Palmeiras. Um bilhete para o gol norte, setor mais barato, que custa R$ 180, por exemplo, é anunciado por mais de R$ 800 em alguns casos.

Torcedores palmeirenses nos arredores do Allianz Parque

Além disso, os cambistas conseguem ter acesso a vários ingressos. Dessa maneira, milhares de palmeirenses que são sócios-torcedores do Avanti e outros que não são têm sido impedidos de comprar entradas para as principais partidas do time, sobretudo os da Libertadores.

O clube prometeu lançar mão de “soluções tecnológicas”, como biometria, reconhecimento facial e modernização do ticket eletrônico, para combater essas irregularidades e também afirmou que passou a excluir do Avanti sócios flagrados vendendo ingressos. Além disso, disse que intensificou “os processos de identificação dos torcedores nas catracas” do estádio e relatou estar em contato com as autoridades a fim de ajudar nas investigações.

Cobrada pelos torcedores em virtude do aumento do valor dos ingressos, a presidente Leila Pereira garantiu que “medirá esforços no enfrentamento deste problema”.

Antes e depois de ser eleita, a mandatária prometera que reduziria o preço das entradas, mas fez o contrário e passou a ser alvo de questionamentos dos palmeirenses. O bilhete mais barato para os principais jogos tem custado R$ 180, no setor gol norte.

A pré-venda de ingressos para o confronto com o Athletico-PR começou na terça-feira, 31, e se encerra nesta sexta, dia 2, às 10h, quando começa a venda geral. Até o momento, foram vendidas 30 mil entradas. Espera-se lotação máxima para o jogo que vale vaga à decisão da Libertadores. Uma vitória por dois gols de diferença coloca o time de Abel Ferreira na final continental.