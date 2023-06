Palmeiras invicto pelo Brasileirão pega faminto Coritiba sem poder contar com Veiga

Palmeiras e Coritiba vivem situações antagônicas no Campeonato Brasileiro. Enquanto o time paulista está invicto no torneio nacional, os paranaenses não somaram uma vitória sequer até aqui. Jogando no Allianz Parque, neste domingo, os comandados de Abel Ferreira querem retomar o caminho das vitórias no reencontro com seus torcedores para manter proximidade com o líder Botafogo. O jogo terá transmissão do SporTV e do Premiere.

No meio de semana, pela Copa do Brasil, o Fortaleza colocou um ponto final na sequência de 15 jogos sem perder do Palmeiras. Apesar da classificação para as quartas de final ter vindo sem grandes dificuldades, o time palmeirense jogou com freio de mão puxado. Diante do Coritiba, a intensidade deve ser outra por um importante motivo: a necessidade de vencer após três empates seguidos no Brasileirão.

O Palmeiras conta com o retorno do atacante Artur, decisivo nos últimos duelos, mas que não pôde estar em campo na Copa do Brasil por força do regulamento. Quem também deve estar à disposição de Abel é o volante Gabriel Menino. Na lateral-direita, Mayke deve ser utilizado novamente.

Artur em ação durante treinamento, na Academia de Futebol. Foto: Cesar Greco/ SE Palmeiras

Mas as boas notícias param por aí. Raphael Veiga, suspenso, não estará em campo. Bruno Tabata, Jhon Jhon e Richard Ríos são avaliados pela comissão técnica para a posição. Uma alternativa é deixar Artur centralizado como armador e Tabata, Jhon Jhon ou Breno Lopes, pela beirada.

Em campo, o Palmeiras encontrará um velho conhecido. Comandando o Coritiba, o técnico Antônio Carlos Zago foi zagueiro do time paulista entre 1993 e 1995, bicampeão paulista e brasileiro na Era Parmalat e treinou a equipe em época de vacas magras, em 2010. No Coritiba, Zago ainda não sabe o que é vencer e o time do Alto da Glória amarga impressionantes 14 partidas sem ganhar. O último triunfo coxa-branca foi em 23 de fevereiro, diante do Humaitá-AC, pela Copa do Brasil.

PALMEIRAS x CORITIBA

