Palmeiras defende invencibilidade de quase três anos contra o Santos e quer disparar

O Palmeiras defendeu um tabu de nove jogos sem ser derrotado pelo Santos. Neste domingo, às 18h30, no Allianz Parque, o líder do Brasileirão tem a oportunidade de estender seu retrospecto recente positivo contra o rival, que busca, ainda sem um técnico depois da saída de Lisca, se reerguer no torneio nacional. O clássico é válido pela 27ª rodada.

O Palmeiras não perde para o Santos desde outubro de 2019. Na ocasião,o time então comandado por Jorge Sampaoli ganhou de 2 a 0. São, portanto, quase três anos invicto frente à equipe da Baixada. No Allianz Parque, os santistas não saem vitorioso desde 2017, quando ganharam por 1 a 0 com gol de Ricardo Oliveira.

Em quase três anos, o time de Abel Ferreira soma sete vitórias e dois empates. O resultado mais comemorado pelos palmeirenses contra os santistas foi um triunfo magro, mas importantíssimo: a vitória na final da Libertadores de 2020 no Maracanã com gol de Breno Lopes aos 53 minutos.

Neste ano, os rivais se encontraram duas vezes, com duas vitórias dos comandados de Abel Ferreira, ambas por 1 a 0, pela primeira fase do Paulistão e pela oitava rodada do Brasileirão.

Gustavo Scarpa é arma do Palmeiras para ampliar tabu contra o Santos Foto: Cesar Greco/Palmeiras

A equipe alviverde venceu os últimos seis clássicos, considerando todas competições, e quer a vitória para manter a vantagem ou aumentá-la em relação a seus concorrentes. Hoje, restando 12 rodadas para o fim, lidera o Brasileirão com 54 pontos, oito a mais que o vice-líder Internacional. Como não está mais nas Copas, o Palmeiras joga todas suas fichas no certame nacional, que não conquista desde 2018.

“Será um clássico muito importante para darmos continuidade ao nosso trabalho e continuarmos bem no Brasileirão. É uma competição que estamos focados em sair com os três pontos a cada jogo e, no final, buscar também esse título que tanto queremos”, projetou o zagueiro Murilo.

Abel tem quase todos os atletas à disposição. Apenas lamenta a ausência de Raphael Veiga. O meio-campista passou por artroscopia no tornozelo direito e não deve mais atuar em 2022. O jovem fenômeno Endrick, de 16 anos, vive a expectativa de ser relacionado pela primeira vez.

Se a estabilidade impera no lado alviverde, no Santos, dias caóticos têm sido comuns. Lisca deixou o comando do time há poucos dias e a diretoria ainda não escolheu quem será o quarto treinador da equipe no ano. Vanderlei Luxemburgo foi vetado pelo Comitê de Gestão.

Enquanto um novo treinador não vem, o interino Orlando Ribeiro tem a chance de mostrar seu trabalho. A única baixa é o volante uruguaio Rodrigo Fernández, que se recupera de lesão muscular.

PALMEIRAS X SANTOS

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Bruno Tabata, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

SANTOS: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Carabajal (Sánchez); Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo. Técnico: Orlando Ribeiro.

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

Horário: 18h30.

Local: Allianz Parque.

TV: Premiere e SporTV.

Veja os últimos dez jogos entre Palmeiras e Santos:

Santos 0 x 1 Palmeiras - Brasileirão de 2022

Palmeiras 1 x 0 Santos - Paulista de 2022

Santos 0 x 2 Palmeiras - Brasileirão de 2021

Palmeiras 3 x 2 Santos - Brasileirão de 2021

Palmeiras 3 x 2 Santos - Paulista de 2021

Palmeiras 1 x 0 Santos - Libertadores de 2020

Santos 2 x 2 Palmeiras - Brasileirão de 2020

Palmeiras 2 x 1 Santos - Brasileirão de 2020

Santos 0 x 0 Palmeiras - Paulista de 2020

Santos 2 x 0 Palmeiras - Brasileirão de 2019.