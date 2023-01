Palmeiras defende título paulista sem reforços e com aposta na base

Com um elenco enfraquecido em relação à última temporada, em que levantou três troféus, o Palmeiras faz neste sábado seu primeiro jogo oficial em 2023. Atual campeão paulista, o time alviverde estreia no Estadual neste sábado, às 18h30, diante do São Bento, no Allianz Parque.

A diretoria não contratou ninguém pela primeira vez na Era Crefisa e ainda negociou dois de seus principais titulares com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Gustavo Scarpa já está lá e vai ganhar nos próximos dias a companhia de Danilo, vendido por R$ 110 milhões. Os dois meio-campistas tiveram importante participação nos últimos títulos da equipe.

Ainda assim, como continua sendo competitivo, o Palmeiras desponta como o time a ser batido no torneio. É esperado que Endrick, já adaptado ao time profissional, se consolide como o goleador que foi na base palmeirense.

“Será uma temporada muito boa, a equipe está muito focada, quer buscar coisas grandes. Vamos seguir, com os pés no chão, muita humildade, estamos unidos e creio que será uma boa temporada e que possamos conquistar muitos títulos”, disse o garoto de 16 anos, já negociado com o Real Madrid. Ele só se mudará para a Espanha em julho de 2024, quando completar 18 anos.

Abel Ferreira tem em mãos elenco mais enxuto do que o de 2022 Foto: Cesar Greco/Palmeiras

De base, inclusive, subiram outros seis jogadores para os profissionais em 2023, todos campeões da Copinha no ano passado: Naves, Garcia, Vanderlan, Fabinho, Jhon Jhon e Giovani. Eles são tratados como reforços do time internamente. Os jovens, como disse o técnico Abel Ferreira são “o futuro desse Palmeiras”.

O português gosta de trabalhar com um grupo enxuto e sabe como utilizar os garotos oriundos da base. Com menos opções do que em 2022, a tendência é de que use ainda mais jovens nesta temporada.





Os retornos de Jailson e, principalmente, Raphael Veiga, recuperados de lesão, também são muito celebrados no clube. “Foram oito meses fora e a gente fica triste por não poder estar jogando, mas, graças a Deus, a recuperação correu tudo bem e agora estou 100%”, comentou o volante, que lesionou gravamente o joelho em abril do ano passado.

O Palmeiras está no Grupo D do Campeonato Paulista, ao lado de Portuguesa, Santo André e São Bernardo, times que só pode enfrentar nas quartas de final, caso avance até lá. O time venceu os cinco jogos-treino que disputou na pré-temporada, contra Suzano, São José, Desportivo Brasil, Audax e Monte Azul.

Já foram vendidos mais de 36 mil ingressos para o duelo em casa. Ainda não será neste sábado que o sistema de biometria facial nos acessos ao Allianz Parque será estreado. A tecnologia passará a funcionar contra o São Paulo, dia 22 de janeiro, e em um dos acessos da arena.

PALMEIRAS X SÃO BENTO

PALMEIRAS: Weverton (Marcelo Lomba); Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Jailson (Gabriel Menino), Zé Rafael e Raphael Veiga (Bruno Tabata); Dudu, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

SÃO BENTO: Zé Carlos; Ivan, Bruno Aguiar, Victor Pereira e Marlon; Neto Paraíba, Lucas Lima e Murilo Rangel; Branquinho, Fernandinho e Rubens. Técnico: Paulo Roberto Santos.

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza.

Horário: 18h30.

Local: Allianz Parque.

TV: Paulistão Play e Premiere.