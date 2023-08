Palmeiras, desgastado por problema em avião de Leila, encara o Vasco no Allianz Parque

Desgastado devido a um problema na aeronave de Leila Pereira que prejudicou a logística do clube na Colômbia, o Palmeiras encara o Vasco neste domingo, às 18h30, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão. Abel Ferreira deve descansar seus principais jogadores em razão do desgaste na viagem de volta ao Brasil após golear o Deportivo Pereira pelas quartas de final da Libertadores.

A falha técnica obrigou os jogadores e demais funcionários palmeirenses a percorrer de ônibus um trajeto de mais de 200 km de Pereira até Cali, onde embarcaram em um voo fretado para São Paulo.

Os atletas treinaram apenas uma vez, neste sábado, e não puderam descansar. A programação previa folga para os jogadores na quinta-feira, dia em que eles voltariam. Com o imprevisto, perderam a folga e passaram horas dentro de um ônibus e de uma avião fretado.

Nesta sexta, os jogadores treinariam na Academia de Futebol, o que não foi possível, já que só chegaram à capital paulista de noite. Eles fizeram uma ativação física no hotel, antes de embarcarem no voo de volta. O elenco fez neste sábado de manhã o primeiro e único treino em preparação para o jogo contra o Vasco.

Após goleada e cansaço na Colômbia, Palmeiras preservar titulares contra o Vasco Foto: Raul Arboleda/ AFP

Abel Ferreira sempre reclama do desgaste provocado pelo excesso de jogos no futebol brasileiro e, quando o faz, chama a atenção para a necessidade de os atletas terem um período adequado para descansar e treinar no intervalo entre as partidas. “É preciso dar também o tempo de descanso, três dias de trabalho é o que eu peço. No final, isso conta. Eu vivo disso”, disse o técnico em maio. “É respeitar um pouco os tempos de recuperação, e quando não respeitar, tenho que trocar os jogadores”.

Nesse cenário e levando em conta o que sempre diz Abel nesses casos, atletas que não jogaram na Colômbia devem ganhar uma chance entre os titulares no domingo. Endrick, por exemplo, sequer viajou à Colômbia porque estava suspenso no duelo da Libertadores. Descansado, o jovem atacante vive a expectativa de voltar a ser titular. Certo é que Zé Rafael e Jhon Jhon, suspensos, não jogam.

Mesmo provavelmente sem parte de seus titulares, o clube paulista, obviamente, não menospreza a partida porque, depois das vitórias sobre Cruzeiro e Cuiabá que lhe levaram aos 37 pontos, conseguiu reduzir, ainda que pouco, a distância em relação ao líder Botafogo e continua acreditando no título nacional.

O Vasco joga com a confiança de quem não perde a três jogos e vislumbra ser possível deixar a zona de rebaixamento. Então afundado na lanterna, o time carioca reagiu com duas vitórias em casa sobre Grêmio e Atlético Mineiro e tem 16 pontos, a cinco do Bahia, primeiro time fora do grupo do descenso.

Payet, estelar reforço do Vasco, não poderá estrear contra o Palmeiras Foto: Matheus Lima/Vasco

O clube cruzmaltino trouxe um reforço estelar para escapar do que seu quinto rebaixamento. O francês Dimitri Payet, meio-campista de exímia competência em cobranças de falta e refinada técnica, está regularizado para atuar no Brasil, mas a torcida ainda não verá a estreia do astro por causa de uma punição do futebol francês.

Payet tem um jogo de suspensão por agressão a cumprir de quando ainda defendia o Olympique de Marselha no Campeonato Francês e será desfalque no Allianz Parque.

PALMEIRAS X VASCO